Türk ve Arap sanatçılardan Filistin’e destek sergisi

İsrail'in Filistin'e saldırılarını eserleriyle protesto etmek isteyen Türk ve Arap sanatçılar İstanbul'da buluştu. Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde Türk Arap Sanat Evi, Türk Arap Derneği ve Arap Topluluğu Birliği tarafından düzenlenen "Türk-Arap Sanatçıları Buluşması-4" etkinliğine yurt içi ve yurt dışından çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı. Resim, fotoğraf ve seramik gibi eserlerin yer aldığı serginin yanı sıra resim atölyesi, müzik ve şiir dinletisi gibi etkinliklere de ev sahipliği yapan program kapsamında Filistin için dualar edildi.

Türk Arap Derneği Başkanı Metin Turan, Türk ve Arap sanatçıları bir araya getirmek amacıyla düzenledikleri programa ressam, fotoğrafçı ve şairlerden oluşan sanatçıların katıldığını belirtti. Turan, “Türk ve Arap sanatçılarımızla birlikte burada resimleri sergiledik. Ayrıca tabii ki Filistin konusunu gündeme aldık. Yaklaşık 16 ressam, 3 de fotoğrafçımız katılıyor ve Gazze’de yaşanan olayları protesto etmek için burada özel bir yerimiz var” dedi. Ressam Eylül Duru, İkinci Nekbe adlı tablosuyla ilgili, “Nekbe, Filistinliler için bir soykırımdı. Şu an yaşananları Filistinliler ‘İkinci Nekbe’ olarak adlandırmışlar ve ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla masum insan hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı. Filistin’de yaşananların çok büyük bir acı olduğunu, her şeyini kaybeden insanların yaşadıklarını kendisinden bildiğini belirten Suriye asıllı seramik ve resim sanatçısı Emel Sabah, Filistin ve Kudüs için 3 tablo yaptığını, oradaki zulmün sona ermesi için dua ettiklerini söyledi.