Hayat Türkiye Gençlik Vakfı Karabağ Zaferinin yıl dönümünde Ayasofya Camiindeydi
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Türkiye Gençlik Vakfı Karabağ Zaferi’nin yıl dönümünde Ayasofya Camii’ndeydi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından, Karabağ Savaşı ve Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle; Ayasofya Camii’nde kılınan sabah namazının ardından basın açıklaması düzenlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Gençlik Vakfı Karabağ Zaferi’nin yıl dönümünde Ayasofya Camii’ndeydi
Türkiye Gençlik Vakfı Karabağ Zaferi’nin yıl dönümünde Ayasofya Camii’ndeydi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Ayasofya Camii’nde düzenlenen sabah namazı programının ardından, Karabağ Savaşı ve Zaferi’nin yıl dönümü hasebiyle basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya; TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Esra Karabal Arda’nın yanı sırsa Azerbaycan’dan gelen heyette yer alan Gençlik Vakfı Başkan Yardımcısı Gadir Khalilov, Uluslararası İş Birliği Şube Müdürü Vusala Niftaliyeva, Uluslararası İş Birliği Uzmanı Anar Javadov, Karabağ gazisi Ehliyet Mehdiyev, İslahatçı Gençler Birliği Başkanı Farid Shahbazli, “Davam” Gençlik Harekatı Başkanı Nihad Allahyarlı, “Vatandaş Cemiyetinde Debat” Başkanı Ulviyya Akhundova, ve Gençliğin Sosyal Ekonomik Kalkınmasına Yardım Teşkilatı Başkan Yardımcısı Hacibey Heyderli ve Azerbaycan Gençlik Organizasyonları Milli Konseyi Başkan Yardımcısı Rafael Hacibeyli de katılım gösterdi.

Okunan bildiride “1988 yılından beri çözümsüz bir şekilde günümüze kadar gelen ve “donmuş çatışma” olarak nitelendirilmiştir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in liderliğinde kazanılan bu şanlı zafer, tarihe altın harflerle yazılırken, Türkiye olarak bir kez daha kardeşlerimizin yanındaydık” ifadeleri dikkat çekti.

Bildiride geçen “Bu tarihi bağın devamı olarak, Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanlarımızın birbirine “gardaş” diye seslenmesi, ay yıldızlı bayraklarımızın beraber dalgalanması; dostlarımız için gurur, düşmanlarımız için en net gözdağıdır” sözleriyle de Türkiye Azerbaycan kardeşliğine vurgu yapıldı.

KARABAĞ ZAFERİ LİSELİ GENÇLERİN GÖZÜNDEN RESMEDİLMİŞTİ

TÜGVA tarafından, Karabağ Zaferini liseli gençlerin gözünden ve hayal güçlerini yansıttıkları resimlerden görmek için “Karabağ Zaferi Resim Yarışmasına” gençlerin ilgisi oldukça yoğundu. Azerbaycan Gencler Fondu ve TÜGVA ortaklığında gerçekleştirilen projede dereceye giren ilk 3 gence ödül olarak Azerbaycan gezisi verilmişti.

Yarışma sonucunda Azerbaycan gezisine gitmeye hak kazanan gençlerin yanı sıra Azerbaycan’dan yarışmaya katılan ve dereceye giren 3 genç de Türkiye’de gezisi kazanmıştı.

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