Hayat Savaş mağduru çocukların yaraları oyunla sarılacak
KÜLTÜR SANAT

Savaş mağduru çocukların yaraları oyunla sarılacak

Türkiye’de tedavileri devam eden bir grup Suriyeli ve Iraklı savaş mağduru çocuk, yaşadıkları dramı tiyatro oyunuyla sahneleyecek.

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Kültür - Sanat Servisi Yeni Şafak
Türkiye’de tedavileri devam eden bir grup Suriyeli ve Iraklı savaş mağduru çocuk, yaşadıkları dramı tiyatro oyunuyla sahneleyecek.
Suriyeli ve Iraklı çocuklar, yaşadıkları dramı tiyatro oyunuyla sahneleyecek.

Türkiye’de tedavileri devam eden bir grup Suriyeli ve Iraklı savaş mağduru çocuk, yaşadıkları dramların sahneleneceği “Siyahtan Pembeye” adlı oyunda rol alacak. Ala Hayat Minik Masumlar Derneği, çocukların moral, motivasyon ve rehabilitasyonlarına katkı sağlamak amacıyla düzenledikleri oyunda, savaş mağduru çocukları bir araya getirecek. Etkinlik kapsamında, savaş sırasında vücutlarında oluşan yara ve yanıkların tedavisi için Türk Kızılay’ı tarafından Türkiye’ye getirilen Suriyeli ve Iraklı çocuklar, yaşadıkları dramı tiyatro oyunuyla sahneleyecek.

Yılların izi silinecek

AHMİMDER Genel Başkanı Ayşegül Aksu, yaklaşık 7 yıldır savaş mağduru çocukların tedavileriyle yakından ilgilendiklerini ifade ederek, “Çocuklarımızın tedavileriyle geçen yıllarının izlerini bir nebze unutturmayı istiyoruz” dedi. Tiyatro oyununun yönetmeni Bayram Kaygusuz ise çocuk tiyatro sahnelerinde 20 yıldır çalışma yürüttüğünü belirterek, “Halkımızın değerli vakitlerinden 2 saati ayırarak bu çocuklara değer katmasına talibim” diye konuştu. “Siyahtan Pembeye” oyunu, 24 Mart Perşembe günü Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi Genco Erkal Salonu’nda ücretsiz olarak saat 14.00 ve 19.00’da sahnelenecek.

Savaşın göçe zorladığı masum yüzler: Çocuklar
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Savaşlar; yıkım, çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yanı sıra zorunlu göçe de neden oluyor. Yakın tarihte Afganistan, Irak ve Suriye'de savaş nedeniyle milyonlarca insanın yurtlarından göç etmek zorunda kalmasının bir örneği de Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'da yaşanıyor.<br>
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Ülkenin dışında ya da kendi ülkesinde yerinden edilmiş şekilde yaşamını sürdürmek zorunda kalan binlerce çocuk, kriz ortamlarında ağır bedel ödüyor.<br>
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, 24 Şubat-3 Mart arasında yarısından fazlası Polonya'ya olmak üzere 1 milyon 209 bin 976 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti.<br>
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Bu yoğun göçün en büyük mağdurları ise çocuklar. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF) verilerine göre, 7 günde evlerini terk etmek zorunda kalan çocuk sayısı 500 bin.<br>
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Ne olduğunu bilmeyen yüz binlerce çocuk, geride hatıralarını bırakıp aileleriyle göç ediyor.<br>
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Ukrayna'da sivillerin de yaşamını yitirdiği savaş nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kalan ailelerin Türkiye'ye tahliyeleri gruplar halinde devam ediyor. Bazıları kundakta bazıları da annesinin yanında çok sayıda çocuk, aileleriyle Türkiye'ye geldi.<br>
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\"Çocuklar bomba seslerinden sürekli ağlıyor\"<br><br>Ukrayna'dan gelen Tatyana Stepanova, bu savaşta en büyük zararı çocukların gördüğünü belirtti.
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Odessa'da yaşadıklarını, bombalamanın başlamasıyla 3 yaşındaki kızını da alarak Türkiye'ye geldiğini anlatan Stepanova, \"Ben çocuğumla beraber geldim. Erkekleri bırakmıyorlar, herkes eşini orada bırakmak zorunda kaldı. Belki de birçok çocuk babasız kalacak. Oradaki durum çok kötü, felaket, her yerde savaş var. O yüzden kaçıp Türkiye'ye geldik. İnsanlar evsiz kalıyor. Çocukları, kadınları öldürüyorlar. Çocuklar bomba seslerinden sürekli ağlıyor, korkuyor. Durum çok kötü.\" diye konuştu.<br>
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\"Çocuklara kıyıyorlar, çocuklar ölüyor\"<br><br>Harkiv'den gelen Azerbaycanlı Ülker Başalıyeva ise Ukrayna'da savaşın her geçen gün şiddetini artırdığını belirtti.
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Bombalamanın başlamasıyla çocuklarının çok korktuğunu söyleyen Başalıyeva, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.<br>
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Başalıyeva, \"Çocuklarımız çok korktu, çocukların ölmesini istemiyoruz. Çocuklara kıyıyorlar, çocuklar ölüyor. Çocuklar yol boyunca çok korktu, sürekli ağladı. Her şeyimizi bırakıp geldik. Benim çocuklarım korkudan gece gündüz uyumadı. Biz sadece Ukrayna'da değil, hiçbir yerde savaş olsun, çocuklar ölsün istemiyoruz. Her şey çok kötüydü orada.\" dedi.<br>
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Savaşın göçe zorldığı masum yüzler
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Savaşın göçe zorladığı masum yüzler: Çocuklar
Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'da binlerce aile ülkeyi terk etmek zorunda kalırken, savaş ve çatışma ortamından en çok çocuklar etkileniyor.


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