Savaş mağduru çocukların yaraları oyunla sarılacak

Türkiye’de tedavileri devam eden bir grup Suriyeli ve Iraklı savaş mağduru çocuk, yaşadıkları dramların sahneleneceği “Siyahtan Pembeye” adlı oyunda rol alacak. Ala Hayat Minik Masumlar Derneği, çocukların moral, motivasyon ve rehabilitasyonlarına katkı sağlamak amacıyla düzenledikleri oyunda, savaş mağduru çocukları bir araya getirecek. Etkinlik kapsamında, savaş sırasında vücutlarında oluşan yara ve yanıkların tedavisi için Türk Kızılay’ı tarafından Türkiye’ye getirilen Suriyeli ve Iraklı çocuklar, yaşadıkları dramı tiyatro oyunuyla sahneleyecek.

Yılların izi silinecek

AHMİMDER Genel Başkanı Ayşegül Aksu, yaklaşık 7 yıldır savaş mağduru çocukların tedavileriyle yakından ilgilendiklerini ifade ederek, “Çocuklarımızın tedavileriyle geçen yıllarının izlerini bir nebze unutturmayı istiyoruz” dedi. Tiyatro oyununun yönetmeni Bayram Kaygusuz ise çocuk tiyatro sahnelerinde 20 yıldır çalışma yürüttüğünü belirterek, “Halkımızın değerli vakitlerinden 2 saati ayırarak bu çocuklara değer katmasına talibim” diye konuştu. “Siyahtan Pembeye” oyunu, 24 Mart Perşembe günü Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi Genco Erkal Salonu’nda ücretsiz olarak saat 14.00 ve 19.00’da sahnelenecek.

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