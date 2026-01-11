Yeni Şafak
Türkiye'nin ikinci AVPN sertifikası Galatta'ya

Halime Kirazlı
12:3311/01/2026, Pazar
Galatta AVPN sertifikasına layık görüldü.
Napoli usulü pizzayı aslına sadık yapan pizzacılara verilen uluslararası bir yetki belgesini ülkemizden ikinci kez bir firma aldı. Galatta Karaköy 1950, geçtiğimiz hafta yapılan denetlemenin ardından bu sertifikayı almaya hak kazandı.

1946 yılında Karaköy’de ekmek fırını olarak açılan Galatta 1950 Associazione Verace Pizza Napoletana (Hakiki Napoli Pizzası Derneği) tarafından Napoli usülü pizza yapan mekân olarak tescillendi. Önümüzdeki hafta yapılacak törenle sertifika teslim edilecek. Galatta,tamamı ekşi mayadan üretilen ekmekler, Fransız bagetleri, beyaz bagetler, kekikli domatesli focaccia ekmeklerden sandviçleriyle bilinen bir mekân. Napolitan pizzaların yanı sıra coğrafi işaretli zeytinyağıyla yapılan günlük mezelerle tadımlık tapaslar, bruschetta’lar, yine ekşi mayalı, seçeneklerin yanı sıra glütensiz, vegan ve vejetaryen alternatifler de burada yer alıyor. Galatta 1950’nin gurme mutfağında Şef İbrahim Köse yer alıyor. Mekânı öne çıkaran şeylerden birisi de zengin bir şarküteri tezgahı.




