TÜRSAB 'Turizm Yüzyılı' iftarlarının ilk buluşmasını İstanbul'da başlattı: Hedef turizmde 12 ay 81 il

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın ev sahipliğinde, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen iftar organizasyonuna, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyeleri, Bölge Temsil Kurulu Başkanları, İhtisas Başkanları, İstanbul’da faaliyet gösteren seyahat acentası temsilcileriyle çok sayıda basın mensubu katılım gösterdi.





İftar programında yaptığı konuşmasına, Gazze’de 172’nci gününe giren katliamın bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini dile getirerek başlayan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda bulunduklarını hatırlatarak demokrasi şehitleri Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu ve 15 Temmuz şehitlerini andı.





Albayrak ailesine teşekkür

Firuz Bağlıkaya, 1960 darbesi sonrasında yapılan yargılamalarla toplumsal hafızamızda üzücü hatırlara neden olan ve benzer acıların bir daha yaşanmaması adına gelecek kuşaklara ibret olarak kalacak Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı turizme kazandıran Albayrak Ailesi’ne de teşekkür etti.





Konuşmasının devamında Ramazan ayının manevi açıdan önemine dikkat çeken TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Yunus Emre’nin ‘Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil’ sözünü hatırlatarak paylaşmanın sadece bu ay ile sınırlı kalmaması gerektiğini dile getirdi.





'Turizmin tüm ülkeye dengeli biçimde dağılmalı'

Ekonominin çarklarını harekete geçiren, döviz girdisi sağlayan, istihdam yaratan ve katma değer oluşturan yapısıyla turizmin ülke ekonomisi açısından çok önemli bir rolü olduğunu belirten Bağlıkaya, Türkiye'nin en köklü, dünyanın da en büyük turizm meslek birliği olması nedeniyle TÜRSAB'ın da büyük bir sorumluluk taşıdığını vurguladı. Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu doğrultusunda ilerleyerek ülkemize katkı sağlamayı kendimize misyon edinmiş durumdayız. Bu çerçevede hayata geçirdiğimiz “Turizm Yüzyılı” projesiyle turizmi 12 aya yaymak, turizmin tüm ülkeye dengeli biçimde dağılmasını sağlamak, yüksek gelirli turist oranını artırmak en büyük hedeflerimizin başında geliyor. Bu projeyle turizmin ülkemize sağladığı katkının artırılmasını, turizmle elde edilen kazanımların ülkemiz genelinde olabildiğince eşit bir şekilde dağılmasını ve paylaşılmasını amaçlıyoruz”





'Sektörümüzü ileriye taşımak için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz'

TÜRSAB'ın köklü geçmişinin turizmde yol haritası için büyük bir dayanak oluşturduğunu ifade eden Bağlıkaya, " TÜRSAB Ailesi olarak Birliğimizi ve sektörümüzü daha ileriye taşımak için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bizler biliyoruz ki paylaştıkça, bölüştükçe zenginleşecek, Birlik ve beraberlik içinde oldukça büyüyeceğiz" diyerek sözlerini birlik ve beraberlik vurgusuyla sonlandırdı.





Seyahat acentaları Demokrasi ve Özgürlükler adasını yakından tanıdı

“Turizm Yüzyılı İftarları” İstanbul buluşmasına katılan seyahat acentası temsilcileri ve basın mensupları, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı gezerek adanın tarihi geçmişine dair bilgi edindiler.

Turizm yüzyılı hakkında:

TÜRSAB, “Turizm Yüzyılı” projesi kapsamında tarihimizi, kültürümüzü ve üstün olduğumuz diğer turizm çeşitlerini öne çıkartacak bir yaklaşımla turizmi 12 aya ve ülke geneline yaymayı, yüksek gelir grubundan ziyaretçilerimizi artırmayı hedefliyor.





Turizmde hedef 12 ay 81

TÜRSAB’ın “Turizm Yüzyılı” projesi kapsamında yapılması planlanan çalışmalar;