TÜRSAB 'Turizm Yüzyılı' iftarlarının ilk buluşmasını İstanbul'da başlattı: Hedef turizmde 12 ay 81 il

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın ev sahipliğinde, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen iftar organizasyonuna, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyeleri, Bölge Temsil Kurulu Başkanları, İhtisas Başkanları, İstanbul’da faaliyet gösteren seyahat acentası temsilcileriyle çok sayıda basın mensubu katılım gösterdi.
İftar programında yaptığı konuşmasına, Gazze’de 172’nci gününe giren katliamın bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini dile getirerek başlayan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda bulunduklarını hatırlatarak demokrasi şehitleri Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu ve 15 Temmuz şehitlerini andı.
Albayrak ailesine teşekkür
Firuz Bağlıkaya, 1960 darbesi sonrasında yapılan yargılamalarla toplumsal hafızamızda üzücü hatırlara neden olan ve benzer acıların bir daha yaşanmaması adına gelecek kuşaklara ibret olarak kalacak Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı turizme kazandıran Albayrak Ailesi’ne de teşekkür etti.
Konuşmasının devamında Ramazan ayının manevi açıdan önemine dikkat çeken TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Yunus Emre’nin ‘Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil’ sözünü hatırlatarak paylaşmanın sadece bu ay ile sınırlı kalmaması gerektiğini dile getirdi.
'Turizmin tüm ülkeye dengeli biçimde dağılmalı'
Ekonominin çarklarını harekete geçiren, döviz girdisi sağlayan, istihdam yaratan ve katma değer oluşturan yapısıyla turizmin ülke ekonomisi açısından çok önemli bir rolü olduğunu belirten Bağlıkaya, Türkiye'nin en köklü, dünyanın da en büyük turizm meslek birliği olması nedeniyle TÜRSAB'ın da büyük bir sorumluluk taşıdığını vurguladı. Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
'Sektörümüzü ileriye taşımak için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz'
Seyahat acentaları Demokrasi ve Özgürlükler adasını yakından tanıdı
“Turizm Yüzyılı İftarları” İstanbul buluşmasına katılan seyahat acentası temsilcileri ve basın mensupları, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı gezerek adanın tarihi geçmişine dair bilgi edindiler.
TÜRSAB, “Turizm Yüzyılı” projesi kapsamında tarihimizi, kültürümüzü ve üstün olduğumuz diğer turizm çeşitlerini öne çıkartacak bir yaklaşımla turizmi 12 aya ve ülke geneline yaymayı, yüksek gelir grubundan ziyaretçilerimizi artırmayı hedefliyor.
Turizmde hedef 12 ay 81
- Turizm için önemli plan, envanter gibi mevcut çalışmaları derlenerek işlevli hale getirilecek.
- Türkiye genelinde seyahat acentalarına proje kapsamında özel eğitimler verilecek.
- Bölgelerin sahip oldukları turizm değerlerine özgü pazarlama stratejileri geliştirilecek, tanıtım planlamaları yapılacak.
- Bölgelerin öne çıkan turizm özelliklerine uygun hedef fuarları belirlenip seyahat acentalarının ücretsiz katılımları sağlanacak.
- Yerel efsaneler, hikayeler turizm amaçlı işlenerek kültürel ve sanatsal unsurlar olarak turizm ekonomisine katkı sağlayacak ürünler haline getirilecek.
- Bölgelere özgü turistik ürünlere ilişkin tanıtım materyalleri oluşturulacak.
- Yerel halkın turizm faaliyetindeki rolünü artırmak için destinasyon bazlı turizm çalıştayları düzenlenecek, turistik değerler ve turizm ekonomisine ilişkin yerel düzeyde farkındalığın artması sağlanacak.