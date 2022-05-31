Hayat TYBde gelenek devam ediyor
KÜLTÜR SANAT

TYB’de gelenek devam ediyor

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 2021 yılının ‘Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları’ ödülleri, Yedikule Hisarı’ndaki törende sahiplerini buldu

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
TYB’de gelenek devam ediyor
TYB ödülleri, Yedikule Hisarı’ndaki törende sahiplerini buldu

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 2021 yılının ‘Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları’ ödülleri, Yedikule Hisarı’ndaki törende sahiplerini buldu. 41 yıldır gelenekselleşen 29 farklı kategoride 31 kişi ve kuruma verilen ödüllerden bazıları şöyle:

Hikaye dalında “Aynı Yağmur” kitabıyla Selma Aksoy Türköz, şiir dalında “Mangan Mangan Gün Batarken Gün Doğumu” kitabıyla Adem Turan, gezi dalında “Bir Rüyayı Hatırlar Gibi & Savaştan Önce Suriye” kitabıyla Taha Kılınç, bu yılın ödül alan isimlerinden oldu. Dergi yayıncılığında Post Öykü’ye, TV Belgesel dalında “Tarihin Efsaneleri” belgeseliyle TRT’ye ödül verildi. Üstün hizmet ödüllerine ise Yavuz Bülent Bakiler, Beşir Ayvazoğlu ve Necmettin Turinay layık görüldü.

TYB ödülleri verildi
HAYAT
TYB ödülleri verildi
Şehide yürek yakan veda

Şehide yürek yakan veda

Yüzlerce Diyarbakırlı Ulu Cami avlusunda toplandı.
23 milyon Euroya satmadım

'23 milyon Euro'ya satmadım'

​Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu transferler hakkında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan The Economiste yazdı: Gerekli adımlar atılmazsa duruşumuz değişmez

Deniz suyu kalitesi artacak

Deniz suyu kalitesi artacak

​Bursa'ya 31,5 milyon euroluk yeni yatırım.

Parti ​Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor.

Aylar sonra kritik eşiği aştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.