TYB’de gelenek devam ediyor

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 2021 yılının ‘Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları’ ödülleri, Yedikule Hisarı’ndaki törende sahiplerini buldu. 41 yıldır gelenekselleşen 29 farklı kategoride 31 kişi ve kuruma verilen ödüllerden bazıları şöyle:
Hikaye dalında “Aynı Yağmur” kitabıyla Selma Aksoy Türköz, şiir dalında “Mangan Mangan Gün Batarken Gün Doğumu” kitabıyla Adem Turan, gezi dalında “Bir Rüyayı Hatırlar Gibi & Savaştan Önce Suriye” kitabıyla Taha Kılınç, bu yılın ödül alan isimlerinden oldu. Dergi yayıncılığında Post Öykü’ye, TV Belgesel dalında “Tarihin Efsaneleri” belgeseliyle TRT’ye ödül verildi. Üstün hizmet ödüllerine ise Yavuz Bülent Bakiler, Beşir Ayvazoğlu ve Necmettin Turinay layık görüldü.