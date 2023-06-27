Üç haftalık mevsimsel kayma yaşandı: Kavurucu sıcaklar geç gelecek

Kavurucu sıcaklığı ile bilinen Çukurova'da son yıllarda haziran ayının yağışlı ve soğuk geçtiği görülüyor. Adana ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış ve bununla birlikte taşkınların yaşanması dikkat çekiyor. Bu durumun küresel anlamda iklim değişikliğinin en net gözlenen etkisi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu, "Çukurova'da aylarca inanılmaz kurak bir mevsim yaşadık. Sonra birden bire çok aşırı, üstelik mevsim dışı yağışlarla karşı karşıya kaldık. Bu bize iklim değişikliğinin ne kadar kapımızda olduğunu gösteren en önemli göstergedir." dedi.

Yaptıkları araştırmalar ve modellemeler sonucunda mevsimlerde artık net bir kayma olduğunu saptadıklarını ifade eden Prof. Dr. Zaimoğlu, "Bu yıl itibarıyla mevsimler yaklaşık 2 ile 3 hafta arasında ileri doğru kaymış durumda." dedi. Çukurova'da şu anda görülen yağışlar aslında nisan ve mayıs ayında beklenilen yağışlar olduğunu ifade eden Zaimoğlu, iklim değişikliği etkisi olarak yaklaşık 3 haftalık bir mevsimsel kayma olduğunu dile getirdi. Zaimoğlu, "Buna en iyi örnek, Adana'da her yıl nisan ayında kutlanan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı artık mart ayının son haftasında başlıyor. Çünkü portakal çiçekleri artık mart ayında açıyor. Modellerden de gördüğümüz üzere bilinen o kavurucu sıcaklıkları yaklaşık 1 hafta içerisinde yaşayacağız. Tabi, diğer yıllardan farklı olarak bu, 3 hafta gecikmeli olacak." diye konuştu.