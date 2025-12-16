Uğur Akkuş Miami Art Basel’in en pahalı eserini satın alarak tarihe geçti: Andy Warhol’un 'Muhammed Ali' portresi artık bir Türk koleksiyonda

Dünyanın en prestijli sanat fuarı Miami Art Basel’de bu yıl güçlü bir Türk imzası atıldı. Sanat dünyasının en dikkat çeken eserlerinden biri olan Andy Warhol’un 1977 tarihli “Muhammed Ali” portresi, 18 milyon dolar (yaklaşık 765 milyon TL) bedelle uluslararası iş insanı ve A&S Investment Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş tarafından satın alındı. Bu satın alım, etkinliğin 2025 edisyonuna damgasını vuran en yüksek bedelli eser olarak kayıtlara geçti.
"Bu eser sadece sanat değil; bir duruşun ve bir mücadelenin simgesidir"
Satın alım sonrası açıklamalarda bulunan Uğur Akkuş, tercihin ardındaki en güçlü nedenin Muhammed Ali’nin İslam dünyası ve insanlık için taşıdığı evrensel değerler olduğunu belirtti:
- “Bu, yalnızca sanata olan saygımın değil; Muhammed Ali’nin temsil ettiği inanç, adalet ve onur mücadelesine duyduğum hayranlığın bir göstergesidir. Onun duruşu benim için paha biçilemezdir.”
Akkuş, Muhammed Ali’nin hayatından şu başlıklara dikkat çekti:
• İnancı için bedel ödedi
Unvanları elinden alındı, baskılara maruz kaldı; ama geri adım atmadı.
• Adalet ve eşitlik mücadelesinin öncüsüydü
Irkçılığa karşı verdiği mücadeleyle tüm insanlığa ilham oldu.
• Tevazu ve iyilik timsaliydi
Şöhretini güç için değil, insanlık için kullandı.
• Barış elçisiydi
İslam’ın barış mesajını ring dışında da dünyaya duyurdu.
Akkuş, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:
- “Bu eseri, tüm dünyanın gözleri önünde; Müslüman bir şampiyonun temsil ettiği evrensel değerleri yaşatmak ve unutturulmasına izin vermemek için aldım.”
Türk İş Dünyasının Sanata Güçlü Katkısı
Miami Art Basel’deki bu tarihi satın alım; Türkiye’nin global sanat piyasasındaki etkisinin, vizyoner yatırımcıların uluslararası kültür sahnesindeki varlığının ve Türk koleksiyonerlerin artan gücünün somut bir göstergesi oldu.