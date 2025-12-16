Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Uğur Akkuş Miami Art Basel’in en pahalı eserini satın alarak tarihe geçti: Andy Warhol’un 'Muhammed Ali' portresi artık bir Türk koleksiyonda

Uğur Akkuş Miami Art Basel’in en pahalı eserini satın alarak tarihe geçti: Andy Warhol’un 'Muhammed Ali' portresi artık bir Türk koleksiyonda

13:0916/12/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber
Andy Warhol’un 'Muhammed Ali' portresi
Andy Warhol’un 'Muhammed Ali' portresi

Dünyanın en prestijli sanat fuarı Miami Art Basel’de bu yıl güçlü bir Türk imzası atıldı. Sanat dünyasının en dikkat çeken eserlerinden biri olan Andy Warhol’un 1977 tarihli “Muhammed Ali” portresi, 18 milyon dolar (yaklaşık 765 milyon TL) bedelle uluslararası iş insanı ve A&S Investment Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş tarafından satın alındı. Bu satın alım, etkinliğin 2025 edisyonuna damgasını vuran en yüksek bedelli eser olarak kayıtlara geçti.

"Bu eser sadece sanat değil; bir duruşun ve bir mücadelenin simgesidir"

Satın alım sonrası açıklamalarda bulunan Uğur Akkuş, tercihin ardındaki en güçlü nedenin Muhammed Ali’nin İslam dünyası ve insanlık için taşıdığı evrensel değerler olduğunu belirtti:

  • “Bu, yalnızca sanata olan saygımın değil; Muhammed Ali’nin temsil ettiği inanç, adalet ve onur mücadelesine duyduğum hayranlığın bir göstergesidir. Onun duruşu benim için paha biçilemezdir.”

Akkuş, Muhammed Ali’nin hayatından şu başlıklara dikkat çekti:

• İnancı için bedel ödedi

Unvanları elinden alındı, baskılara maruz kaldı; ama geri adım atmadı.

• Adalet ve eşitlik mücadelesinin öncüsüydü

Irkçılığa karşı verdiği mücadeleyle tüm insanlığa ilham oldu.

• Tevazu ve iyilik timsaliydi

Şöhretini güç için değil, insanlık için kullandı.

• Barış elçisiydi

İslam’ın barış mesajını ring dışında da dünyaya duyurdu.

Akkuş, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

  • “Bu eseri, tüm dünyanın gözleri önünde; Müslüman bir şampiyonun temsil ettiği evrensel değerleri yaşatmak ve unutturulmasına izin vermemek için aldım.”

Türk İş Dünyasının Sanata Güçlü Katkısı

Miami Art Basel’deki bu tarihi satın alım; Türkiye’nin global sanat piyasasındaki etkisinin, vizyoner yatırımcıların uluslararası kültür sahnesindeki varlığının ve Türk koleksiyonerlerin artan gücünün somut bir göstergesi oldu.

#Muhammed Ali
#Uğur Akkuş
#Andy Warhol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bitlis'te okullar tatil mi? Kar yağışı etkili oldu: 16 Aralık Salı Meteoroloji hava durumu tahmini raporunu açıkladı