Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan sürücülere uyarı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ortalama 80 km/s üzeri ve zaman zaman anlık 90 km/s geçen şiddetli rüzgâr nedeniyle 2'nci alarm seviyesi uygulanmaktadır. Bu nedenle sürücülere Değişken Mesaj İşaretleri (VMS) aracılığı ile hızlarını 60 km/s düşürmeleri yönünde uyarı yapılmaktadır.