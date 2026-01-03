Yeni Şafak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan sürücülere uyarı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan sürücülere uyarı

3/01/2026, Cumartesi
G: 3/01/2026, Cumartesi
DHA
Yavuz Sultan Selim Köprüsü
Yavuz Sultan Selim Köprüsü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şiddetli rüzgar nedeniyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanacak sürücülere hızlarını 60 km/s düşürmeleri yönünde uyarıda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ortalama 80 km/s üzeri ve zaman zaman anlık 90 km/s geçen şiddetli rüzgâr nedeniyle 2'nci alarm seviyesi uygulanmaktadır. Bu nedenle sürücülere Değişken Mesaj İşaretleri (VMS) aracılığı ile hızlarını 60 km/s düşürmeleri yönünde uyarı yapılmaktadır.



