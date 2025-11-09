Ülker Oneo mobil içerik stüdyosunun kapılarını açtı: Oneo Ferah Stüdyo

“Oneo markamız için yemek sonrası ferahlık temasını iletişimimizin merkezine yerleştirirken, tüketicilerin günlük yaşamındaki bir alışkanlığı, güçlü bir marka duygusuna dönüştürdük. Bunun için dijital dünyada yürüttüğümüz enerjik ve eğlenceli kampanyalarla bu bakışımızı daha da güçlendirdik. Bugüne kadar sosyal medyada gençlerle kurduğumuz yakın ilişki, Oneo’nun enerjisini, mizahını ve samimiyetini doğrudan yansıttı. Şimdi de bu konumlandırmamızı bambaşka bir boyuta taşıyan yeni projemizle ferahlık hissini bu kez içerik üretmek isteyenler için ilham ve yaratıcılıkla birleştirerek Oneo Ferah Stüdyo’yu hayata geçirdik. İçerik üretimi için gerekli tüm donanıma sahip bu stüdyo, içerik üreticilerinin yaratıcılığını teşvik ederek ilham veren bir buluşma noktası olacak. Oneo’nun marka yüzü Eser Yenenler ve içerik üreticileri Kartal ile Ceren’in de katkılarıyla, markamızın ferahlığını dijital dünyada ilham veren bir deneyime dönüştüreceğiz. Ferahlığı içeriklerine taşıyıp yaratıcılığını göstermek isteyen herkesi Oneo Ferah Stüdyo’da içerik üretmeye davet ediyoruz”