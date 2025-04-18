"Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu" Kocaeli'de başladı

Sempozyumda İslam'ın temel kaynaklarında ve İslam düşüncesinde savaşın hükmü, kuralları, ahlakı, meşruluğu ve sınırları gibi konuların konuşulacağı aktaran Kahraman, "Peygamber Efendimiz ve Hulefa-yi Raşidin döneminden günümüze kadar savaşın seyrinin yanı sıra İslam dışındaki diğer dinlerde ve düşüncelerde savaşın hukuki ve ahlaki boyutu, çerçevesi ve günümüzdeki tezahürleri ortaya konulacak." ifadesini kullandı.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım da yaşanan çağın, insanların haklarının hoyratça ellerinden alındığı ve savaşların çoğaldığı bir dönem olduğunu kaydetti. İsrail'in Gazze'de çocukları, kadınları ve sivilleri katlettiğini anlatan Yıldırım, savaşlarda en çok kadınların ve çocukların mağdur olduğunu ifade etti. Konuşmaların ardından Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dini Musiki Korosu, dinleti sundu.