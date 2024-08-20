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Ünlü düşünür ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan hayatını kaybetti

Eski Yeni Şafak Gazetesi yazarı ve 2020 yılı Mehmet Akif İnan Kültür Sanat ve Edebiyat Ödülü sahibi, iktisat profesörü Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan vefat etti. Cenaze namazı 20 Ağustos 2024 Salı günü öğle namazının ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camiinde kılınacak, ardından Eskişehir’de defnedilecek.

Nisa Nur Çavuşoğlu
10:17 - 20/08/2024 Tuesday
Güncelleme: 10:19 - 20/08/2024 Tuesday
Yeni Şafak
Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan
Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan

Ünlü düşünür ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, hayatını kaybetti.


Gürdoğan'nın cenaze namazı, 20 Ağustos 2024 Salı günü öğle namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camiinde kılınacak ve ardından Eskişehir’de defnedilecek.


Ersin Nazif Gürdoğan kimdir?

1945 Mihalıççık-Eskişehir'de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1972 yılında Erzurum A. Ü. İşletme Fakültesine asistan oldu. Buradan 1976'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde İşletme Ekonomisi üzerine doktorasını tamamladı.

1987'de doçentliğe, 1994'te profesörlük unvanına sahip oldu. 1981-1984 yılları arasında Suudi Arabistan'da Kral Abdülaziz Üniversitesinde öğretim üyesi olarak bulundu. İstanbul'da finans kurumlarında çalıştı. Marmara ve Kırıkkale Üniversitesine ders verdi. 2016 yılına kadar Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Mavera dergisinin kurucularından olan Gürdoğan, 2020 yılı Mehmet Akif İnan Kültür Sanat ve Edebiyat Ödülüne layık görüldü. 26 Eylül 2022 yılında Ankara Sincan'da adının verildiği Ankara Sincan Ersin Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesinin açılış törenine onur konuğu olarak davet edilmişti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Ersin Nazif Gürdoğan

Ersin Nazif Gürdoğan'ın eserleri

İktisat profesörü ve yazar olan Ersin Nazif Gürdoğan'ın Teknolojinin Ötesi. Kültür ve Sanayileşme. Görünmeyen Üniversite. Kirlenmenin Boyutları Hicaz'dan Endülüs'e. Zamanı Aşan Şehirler. Günler Akarken. İki Dünyanın Hesaplaşması, olmak üzere 15 ayrı eseri bulunuyor.



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