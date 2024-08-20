Ünlü düşünür ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, hayatını kaybetti.

Bizim arkadaş çevremizden dünyayı en çok gezmiş, gezdiği gördüğü yerler üzerine dikkatini en çok yoğunlaştırmış, izlenimlerini yazıya dökerek onları en çok kişiyle paylaşmış olan Nazif Gürdoğan''dır.Bu özelliğine bakarak ben ona zamanımızın seyyahı diyorum. Bu seyahatler, elbette, kendi için görüp seyretmekten ibaret kalmıyor. Asıl değerli yanı, onların kaleme alınması ve okuyucunun dikkatine sunulması noktasında ortaya çıkıyor. Nazif Gürdoğan, bu yanıyla da, bence, edebiyatımızın önde gelen seyahat