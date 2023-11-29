U.S. Polo Assn. sonbahar koleksiyonu ile 'Yenilenme'ye davet.

Koleksiyon içerisinde, sezonun zamansız ve klasik renklerinden olan sarı, mürdüm ve lacivert tonları tüm göz alıcılığıyla dikkat çekiyor. Yelek ve sweatshirt’lerde enerjisiyle göz dolduran renkler sonbahar stillerine canlı ve taze bir dokunuş katıyor. Sportif şıklığı öne çıkaracak birbiriyle uyumlu tasarımlar zamana karşı meydan okuyarak sonbahar stiliyle yeniliğe uyum sağlıyor.





Zamansız çizgilerle sonbahar stilleri

Nesiller boyunca taşınacak bir mirasın öncülüğünü, kendinden ödün vermeden daima koruyan U.S. Polo Assn., gardıropların vazgeçilmez klasiği olan şişme yelekleriyle kadın ve erkeklerin mevsim geçişlerinde bir numaralı tercihi olurken; koleksiyona yeni katılan trençkotlar, deri ceketler, hırkalar ve ekose desenli trikolarıyla fark yaratıyor. U.S. Polo Assn. Sonbahar & Kış | 23-24 koleksiyonuyla bu sezon her alanda kullanım rahatlığı sağlayan şık ve spor tarzın öncüsü. Balıkçı yakalar, yumuşak tuşeli ekose trikolar, kaz tüyü montlar ve sonbaharın turuncu tonlarıyla bütünleşen tasarımlarıyla mevsimin tatlı esintilerine eşlik etmeye hazır.





Geçmişin güçlü mirasından izler taşıyan parçalar

Baklava desenli trikolar, binici pantolonlar, kadife ceketler ve triko yelekler kombinlerin baş rolü olmaya aday. Sonbaharın sarı sıcak renklerinin ahenk içerisinde dans ettiği tasarımlar stilinize canlılık katıyor.

Feminen duruşunu zarif tarzıyla birleştiren USPA kadını ise bu sezon da trendlere uygun güncel stilini koruyor. Çağdaş, cesur ve modern yapısıyla zamana meydan okuyan bir tavır oluşturmak için hazırlanan bucket iplikten kapşonlu trikolarla metal tokalı makosen ve yumuşak tuşeli trikolar, USPA kadının şık ve zamansız stilini tamamlıyor.

Canlı doğanın enerjik tavrı

Doğanın her sezon kendini büründürdüğü farklı renklerinden, yeniden doğuşundan ve canlılığından ilhamla USPA spor parçaları yepyeni bir serüvene davet ediyor. Yeşillerin dinamik ve heyecan dolu tavrı özgür ve mutlu bir enerjinin kaynağını oluşturuyor.