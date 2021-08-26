Hayat US POLO ASSNden doğaya karşı duyarlı USPA LIFE koleksiyonu
AKTÜEL

U.S. POLO ASSN.’den doğaya karşı duyarlı USPA LIFE koleksiyonu

U.S. Polo Assn. doğa dostu, çevreci ve sürdürülebilir Life koleksiyonu ile gezegene karşı sorumluluklarını yerine getirmeyi hedefliyor. ‘Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak’ sloganıyla hazırlanan USPA LIFE kapsül koleksiyonu daha az kaynak tüketimi amaçlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
U.S. POLO ASSN.’den doğaya karşı duyarlı USPA LIFE koleksiyonu
U.S. Polo

Sürdürülebilir moda anlayışıyla hareket eden ve doğal kaynakların verimli kullanılmasına dikkat çeken U.S. Polo Assn. küresel sürdürülebilirlik yolculuğunda ilk defa ortaya çıkardığı USPA Life koleksiyonu ile daha çevreci ve kullanışlı ürünler sunuyor.

Su israfını ve çevre kirliliğini azaltan USPA Life etiketli ürünlerin üretimi; pamuk, akrilik, yün ve geri dönüştürülmüş polyester gibi daha sürdürülebilir ham madde ve süreçler kullanarak gerçekleştiriliyor.

Daha az enerji ve hammadde tüketimi amacıyla hazırlanan yüksek kaliteli ve performans sunan elyaf, polyester ve pamuk ile hazırlanan ürünler ise sahip olduğu fonksiyonlar ile daha çevre dostu ve yumuşak olma özelliği taşıyor.

Sürdürülebilir ve çevre dostu USPA LIFE etiketli ürünler ve daha fazlası için U.S. Polo Assn. mağazalarını veya uspoloassn.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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