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Hayat

Uzman doktor uyardı: 'Karın ağrısı' deyip geçmeyin kalp krizi habercisi olabilir

Karın ağrısı, birçok kişi tarafından günlük yaşamda karşılaşılan yaygın bir şikayettir. Ancak uzmanlar, bu ağrının bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarının işareti olabileceğine dikkat çekiyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Nihat Okçu, ağrıları önemsemek gerektiğini vurgulayarak, 15 dakikadan uzun süren ani ve şiddetli ağrılar yaşandığında acil servise başvurulmasını tavsiye etti.

13:12 - 13/08/2024 Tuesday
Yeni Şafak
Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Nihat Okçu: Karın ağrınız 15 dakikadan uzun sürüyorsa acile başvurun
Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Nihat Okçu: Karın ağrınız 15 dakikadan uzun sürüyorsa acile başvurun

Karın ağrısı, toplumda sıkça karşılaşılan bir rahatsızlık olup, ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabilir.


Pendik Medipol Üniversite Hastanesi’nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Nihat Okçu, karın üst bölgesinde aniden görülen şiddetli ağrının, ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabileceğini söyledi.


Bu ağrıların kalp ve akciğer gibi göğüs kafesi içindeki organların hastalıklarıyla ilişkili olabileceğini söyleyen Prof. Okçu,
“Karın üst bölgesinde mide, karaciğer ve safra kesesi gibi organların bulunduğu bölgede ortaya çıkan ağrılar sıklıkla bu organlarla ilişkilendirilse de, kalp krizine bağlı ağrılar da bu bölgede hissedilebilir. Özellikle kalbin diyaframa bakan alt yüzeyinde gelişen kalp infarktüsü, karın üst bölgesinde şiddetli ağrıya neden olabilir. Bu nedenle, 15 dakikadan uzun süren ani ve şiddetli ağrılar yaşandığında acil servise başvurmak çok önemli”
dedi.
Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Nihat Okçu

Acil müdahale gerekebilir

Karın ağrısının nedenini belirlemede ağrının şiddeti, başlama şekli ve süresinin önemli ipuçları sunduğunu hatırlatan Prof. Okçu, “Hafif başlayan ve giderek şiddetlenen ağrılar, safra kesesi hastalıkları, böbrek hastalıkları ve pankreas iltihabı gibi durumlarla ilişkili olabilir. Ani başlayan şiddetli ağrılarda ise ülser delinmesi, özofagus yırtılması ve kalp krizi gibi acil müdahale gerektiren durumlar göz önünde bulundurulmalı” değerlendirmesi yaptı.


Ağrıları hafife almayın

Karın ağrısının altında yatan nedenleri doğru bir şekilde belirlemek ve uygun tedavi yöntemlerini uygulamanın, hastaların yaşam kalitesini artırmada kritik bir rol oynadığını söyleyen Prof. Okçu, “Özellikle ani ve şiddetli karın ağrıları ciddiye alınmalı ve en kısa sürede sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır, Karın ağrısını hafife alınmaması gerekiyor. Hastaların bu konuda daha bilinçli ve tedbirli davranması önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Alttaki esas sebebi bulmalı

Prof. Okçu’ya göre, karın ağrılarının şiddeti, bölgesi, yayılımı , süresi  ve  diğer  şikayetlerle olan  ilişkisi  göz  önünde  bulundurulmalı. Ayrıca muayene ve yardımcı bir takım tanı metodları kullanılarak, karın ağrısının  kaynağı  belirlenebildiğini anlatan Okçu, Karın ağrılarının  bir çoğu  hafif orta derececede olup  geçicidir. Diğer  bir kısmında ise altta  ciddi bir hastalığın olduğu hayatı tehdit edici özellikte olabiliyor.


Tüm karın ağrıyabilir

Prof. Okçu karnın orta/alt  bölgelerinde ortaya çıkan ağrılarda ince /kalın barsak  hastalıkları boşaltım ve  cinsel organların hastalıkları göz önüne alınması gerektiğini söyledi. Okçu şöyle konuştu: “Bazı  hastalıklarda ise karnın  tüm bölgelerinde ağrı olabilmektedir ki  bu durumda pankreas  hastalıkları, şeker  hastalığı koması, ishalle seyreden  barsak  hastalıkları , bağırsak tıkanması, kan damarlarında tıkanıklık (emboli-infarktüs), karın zarı  hastalıları(peritonitler) göz önüne  alınmalı.”


Nasıl tedavi edilmeli?

Karın ağrılarının  bir  kısmı  diyet ve ilaç tedavisi ile tedavi  edilirken  diğer bazıları  cerrahi bir girişim gerektirebiliyor.



#sağlık
#kalp krizi
#Medipol Üniversitesi
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