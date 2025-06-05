Uzman isim uyardı: 12 yaş altı çocuklar hayvan kesim alanlarından uzak tutulmalı

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Klinik Psikolog Sinem Baran Ekinci, Kurban Bayramı'nda 12 yaş altı çocukların hayvan kesim alanlarından uzak tutulması gerektiğini söyledi. Ekinci, küçük yaştaki çocuklarının soyut ve somut kavramları ayırt edemedikleri için kurban kesimlerinin izletilmesinden kaçınılması gerektiğini ifade etti.
Klinik Psikolog Sinem Baran Ekinci, Kurban Bayramı öncesi çocuklara yönelik uyarılarda bulundu. 12 yaş arasındaki çocuklarda somut öğrenme kavramı gelişmediği için onların hayvan kesim alanlarından uzak tutulması gerektiğini kaydeden Ekinci,
“Çünkü onlarda ileriki yaşlarda et yemekle ilgili sorunlar oluşabilir"
diye konuştu.
Ekinci, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hisleri hakkında konuşmalarına izin vermeliyiz. Hayvanları sevmek senin güzel bir yönün. Böyle hissetmeni anlıyorum. Böyle hissetmende bir sakınca yok demeliyiz. Bayramların eğlenceli yönlerini, pozitif ritüelleri onlara aktarmalıyız. Bayramın sevgi, saygı, merhamet ve empati üzerinden yürütülen bir kavram olduğunu bildirmeliyiz. 12 yaş ve altı çocuklarda kurban kesimini gördükleri zaman vegan olmak, et yememek, et yemekle ilgili büyük sorunlar yaşamak gibi sorunlar yaşanır"
#Kurban Bayramı
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