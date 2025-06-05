Uzman isim uyardı: 12 yaş altı çocuklar hayvan kesim alanlarından uzak tutulmalı

"Hisleri hakkında konuşmalarına izin vermeliyiz. Hayvanları sevmek senin güzel bir yönün. Böyle hissetmeni anlıyorum. Böyle hissetmende bir sakınca yok demeliyiz. Bayramların eğlenceli yönlerini, pozitif ritüelleri onlara aktarmalıyız. Bayramın sevgi, saygı, merhamet ve empati üzerinden yürütülen bir kavram olduğunu bildirmeliyiz. 12 yaş ve altı çocuklarda kurban kesimini gördükleri zaman vegan olmak, et yememek, et yemekle ilgili büyük sorunlar yaşamak gibi sorunlar yaşanır"