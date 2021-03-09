Hayat Uzun süredir tezgahlarda görülmüyordu Av sezonunun sonları doğru ortaya çıktı
AKTÜEL

Uzun süredir tezgahlarda görülmüyord: Av sezonunun sonları doğru ortaya çıktı

Uzun süredir tezgahlarda görülmüyordu: Av sezonunun sonları doğru ortaya çıktı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde uzun süredir ağlara takılmayan ve bu nedenle de satışa sunulamayan Kırlangıç Balığı kendisini uzun bir aradan sonra gösterdi. Kırlangıç balığı bugün balık halinde boyuna göre kilosu 120-150 TL’den satışa sunuldu.

Haber Merkezi İHA
Kırlangıç balığı
Kırlangıç balığı

Trabzon Balık Hali’nde bugün en pahalı satılan balık Kırlangıç Balığı olurken, balıkçı esnaflarından Muzaffer Özsandıkçı bu balığın fiyatının pahalı olmasının en önemli nedenin balığın az olmasından kaynaklandığını söyledi. Özsandıkçı şöyle konuştu:

  • “Fiyatlar pahalı. Balık var ancak yeteri kadar yok. Kırlangıç balığı çok nadir görünen bir balık. Ara ara balıkçıların ağlarına takılıyor. Bizde mümkün olduğunca tezgahlarımızda sergilemeye çalışıyoruz. Kilosu 120-150 TL arası boyutuna göre değişiyor. Şu anda balık halinin kralı o diyebiliriz. Mezgit boyutuna göre 30-50 TL arasında değişiyor. İstavrit 25-50 TL arasında değişiyor. Palamut tanesi 30 TL. Tirsi kilosu 30 TL. Yetiştirme balıklar 40-60 TL arasında değişiyor. Vatandaşa pahalı geliyor. Balıklar pahalı olunca bizim açımızdan iyi geçmiyor. Dolayısıyla alışveriş olmayınca olumsuz etkileniyoruz. Hamsi bu sezon başında iyi idi şu anda fiyatı 20-25 TL”

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SEZON YAVAŞ YAVAŞ KAPANIYOR

Balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın ise artık gelecek sezona bakacaklarını belirterek “Sezon yavaş yavaş kapanıyor. Sezonun bitmesine 1,5 aydan az kaldı. Tezgâhlarımızda genelde istavrit, hamsi, Levrek, Çupra, Somon var. İstavrit 25-30 TL, hamsi 20 TL, Çupra 45 TL, Levrek 60 TL, Somon 35 TL. Pandemi dolasıyla vatandaş sokağa pek çıkmıyor. Bu sezon biçim açımızdan hiç iyi geçmedi. Pandemiden dolayı balık bol da olsa vatandaş pek dışarı çıkmadığı için satışlarımız olumsuz yönde etkileniyor. Yine de şükürler olsun; ara sıra bir şeyler geliyor satıyoruz. Artık bu sezondan umudumuzu kestik, inşallah gelecek sezon canlılık olur” diye konuştu.

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