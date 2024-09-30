Vakıflar'dan açıklama: Rakamlar maksatlı olarak 'milyon' yerine 'milyar' olarak belirtildi

"Bu meblağın bazı basın yayın organlarında kasıtlı olarak “milyon” yerine “milyar” ifadesi kullanılarak, "22 milyar 463 milyon 411 bin 62" TL şeklinde servis edildiği belirlenmiştir. Rapora yansıyan hata sonucunda herhangi bir kamu zararı oluşması söz konusu değildir. Yine bahse konu haberlerde, ilgili raporda yer alan 952 bin 667 TL olan rakam, "952 milyon 667 bin 92" TL olarak servis edilmiştir. Bu işlem maddi olmayan duran varlıkların muhasebesiyle ilgili hesap kodu hatası olup nihai mali tablolarda kamu zararına sebebiyet verilmemiştir. Ayrıca ilgili muhasebe kayıtları 2024 yılında düzeltilmiş olup, ilgili Sayıştay raporunda da bu durum açıkça belirtilmiştir."