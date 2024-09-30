logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Vakıflar'dan açıklama: Rakamlar maksatlı olarak 'milyon' yerine 'milyar' olarak belirtildi

Vakıflar'dan açıklama: Rakamlar maksatlı olarak 'milyon' yerine 'milyar' olarak belirtildi

15:5230/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan “Sayıştay'ın 2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü Raporunda yapılan aykırılıklar nedeniyle 'Bilançodaki Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı'nda 22 milyar 463 milyon 411 bin 62 TL eksik miktar saptandı'' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

20 Eylül 2024'te yayımlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü 2023 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda, muhasebe hesap kodu hatasından kaynaklı 22 milyon 463 bin 411 TL'lik bir rakam göründüğünün aktarıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:


"Bu meblağın bazı basın yayın organlarında kasıtlı olarak “milyon” yerine “milyar” ifadesi kullanılarak, "22 milyar 463 milyon 411 bin 62" TL şeklinde servis edildiği belirlenmiştir. Rapora yansıyan hata sonucunda herhangi bir kamu zararı oluşması söz konusu değildir. Yine bahse konu haberlerde, ilgili raporda yer alan 952 bin 667 TL olan rakam, "952 milyon 667 bin 92" TL olarak servis edilmiştir. Bu işlem maddi olmayan duran varlıkların muhasebesiyle ilgili hesap kodu hatası olup nihai mali tablolarda kamu zararına sebebiyet verilmemiştir. Ayrıca ilgili muhasebe kayıtları 2024 yılında düzeltilmiş olup, ilgili Sayıştay raporunda da bu durum açıkça belirtilmiştir."



#Vakıflar Genel Müdürlüğü
#Sosyal Medya
#Sayıştay

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs ve kredi başvuru takvimi açıklandı mı, ne zaman? KYK burs başvuruları hangi tarihte başlayacak?