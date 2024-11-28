Yapay zekanın komedyeni ‘Yapay Zekai’

Kral Şakir’in yazarı Varol Yaşaroğlu, Süper 1 Takım çizgi filminde, bir kasabada doğup büyüyen Birce ile şehirde yetişmiş, teknoloji bağımlısı bir çocuk olan Birol’un çiftlik maceralarını anlatıyor. Yaşaroğlu ile çocukların gönlünü fetheden Süper 1 Takım’ı ve içinde yer alan Yapay Zekai karakterini konuştuk.

Süper 1 Takım nasıl ortaya çıktı? Nereden ilham aldınız?

Marvel ve DC dünyasıyla büyüdüğüm için, çocuklara yerel bir süper kahraman sunma fikri çok cazip geldi. Ama çok önemli bir farkla bunu gerçekleştirdik: İşin içine yine çok güçlü bir mizah koyduk. Süper güçleri olan çocuklar böyle mizah dili ile anlatılsa nasıl olur diye düşündük ve Birce ile Birol’a hayat verdik.

Çizgi filminizin ana karakteri “Yapay Zekai” nasıl bir karakter?

Yapay Zekai, insansı bir robot ve oldukça eğlenceli bir karakter. Teknolojik zekasıyla takıma destek verirken, bazen duygusal halleriyle de dikkat çekiyor. Yapay Zekai’yi bir çocuk dostu olarak temsil etmeye çalıştık. Biliyorsunuz şu anda yapay zeka çok gündemde, bizse yapay zekanın komikleştirildiğinde nasıl olacağını Yapay Zekai karakteri ile göstermeye çalıştık ve çok eğlenceli bir karakter ortaya çıktı. Düşünsenize, bıyıklı bir yapay zeka…





Varol Yaşaroğlu

HER AN BİR YERDEN FİL NECATİ ÇIKABİLİR

“Yapay Zekai” karakteri, çocuklara ve gençlere teknoloji ve yapay zeka konularında nasıl bir mesaj vermeyi amaçlıyor?

Yapay Zekai, teknolojiyi olumlu bir şekilde kullanmayı ve onun insanlara nasıl yardımcı olabileceğini gösteriyor. Çocuklara, teknolojiye olan ilgilerini doğru yönde geliştirme konusunda ilham veriyor, tabii bunu sıkıcı bir dille değil çok komik bir şekilde yapıyor.

Kral Şakir’le özdeşleştiğiniz için bu çizgi filmde çocukları bekleyen bir Kral Şakir karakteri karşımıza çıkar mı? Veya başka bir sürpriz?

Kral Şakir’le aynı dünyadan esintiler olabilir, ama her projemde kendi çizgisini koruyan hikâyeler yaratmaya özen gösteriyorum. Çocuklar her zaman yeni sürprizlere hazırlıklı olsun. Her an bir yerden Fil Necati çıkabilir, neden olmasın?











