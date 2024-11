Yapay zekanın komedyeni ‘Yapay Zekai’

HER AN BİR YERDEN FİL NECATİ ÇIKABİLİR

HER AN BİR YERDEN FİL NECATİ ÇIKABİLİR

Kral Şakir’le aynı dünyadan esintiler olabilir, ama her projemde kendi çizgisini koruyan hikâyeler yaratmaya özen gösteriyorum. Çocuklar her zaman yeni sürprizlere hazırlıklı olsun. Her an bir yerden Fil Necati çıkabilir, neden olmasın?