Yapay zekaya 73 yeni program

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nda, 20 üniversitede yazılım ve yapay zekâ alanında 50’si ön lisans ve 23’ü lisans olmak üzere toplam 73 yeni program öğrenci kabul edecek. Bunlar arasında ön-yüz yazılım geliştirme, arka-yüz yazılım geliştirme, büyük veri analistliği, bulut bilişim operatörlüğü, yapay zeka ve makine öğrenmesi, otonom sistemler teknikerliği, oyun geliştirme ve programlama, robotik ve yapay zekâ, siber güvenlik mühendisliği, insansız araç teknikerliği programları var.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ KATKI VERECEK

Programların bir kısmında ilk kez, müfredatta yer alan ve seçilecek dersleri büyük üniversitelerin öğretim üyeleri online ve sekron biçiminde verecek. Böylelikle programların açılacağı üniversitelerin öğrencileri başka bir üniversite öğretim üyesinden de ders alabilecek. Ayrıca sektör temsilcilerinin de katkı vereceği bu programlardan azami fayda sağlanması amaçlanıyor. Açılacak yeni programlarda kalite güvencesinin sağlanması en önemli gündem maddesi.

‘Adalet’te yeni düzenleme

Yeni açılan bölümlerin yanı sıra 42’si Türkiye’de 6'sı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) olmak üzere toplam 48 adalet meslek yüksekokulu kapatıldı. Üniversiteler bünyesindeki “adalet” ve “hukuk büro yönetimi ve sekreterliği” önlisans programları dönüştürülerek “mahkeme büro hizmetleri” programı açılabilmesine karar verildi. Adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokulları adı altında yine aynı üniversitelerde yönetimlerin teklifi ile devam edebilecek, yeni açılan önlisans programlarından uygun lisans programlarına dikey geçiş yapılabilecek.







