Yapımcı Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlandı

Müzik camiasının efsane ismi Hasan Saltık, Bodrum’da geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetmişti.

Yaklaşık 30 yıldır müzik piyasasında önemli çalışmalara imza atan Kalan Müzik’in kurucusu ve sahibi Hasan Saltık, ailesi ve sevenleri tarafından Kartal Cemevi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

DHA

Hasan Saltık için “Kalan’lar seni çok özleyecek usta” yazan bir afiş asıldı.

Cenaze töreninde Saltık'ın eşi Nilüfer Saltık, abisi Kemal Saltık, çocukları Ekin ve Helin Saltık taziyeleri kabul etti.

Önemli bir kültür insanıydı





İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Hasan Saltık uzun yıllardır müziğimize emek veren, müzik kültürümüzün yaşaması için yoğun gayret gösteren önemli bir kültür insanıdır. Bu coğrafyada neşet eden türkülerin, şarkıların, ağıtların, boşlukların tespitinde ve yayılmasında önemli hizmetleri olmuştur. Bu toprakların, Anadolu'nun duygusunu, sahasını, nefesini günümüze taşıyan ve geleceğe aktarılmasının da zeminini oluşturan isimlerdendir" dedi.

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Yılmaz, toplumun her kesiminde vefat haberinin üzüntüyle karşılanmasının temel sebeplerinden birisinin de Hasan Saltık'ın Anadolu kültürünü, iklimini, hoşgörüsünü, sazını, sözünü, geleneklerini, renklerini ve zenginliğini yaşatma gayreti olduğu kaydetti.

"Müzik dünyamız için büyük bir kayıp oldu"

Şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan, Saltık'ın hem bir dost hem de bir insan olarak dostluğuyla, candanlığıyla çok özel biri olduğunu belirterek, "Müzik dünyamız için de büyük bir kayıp oldu ve çok erken bir kayıp oldu" dedi.

AA

Türk halk müziği sanatçısı Burhan Topal, bütün müzik camiasına baş sağlığı dileyerek, "Hasan Saltık ağabeyimiz bizim müzik camiasında çok önemli bir isimdir. Anadolu müziğine çok büyük emekleri olan bir yapımcıdır." dedi.





DHA

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Müziğimize son yıllarda yön veren insanlardan biriydi

Neyzen Eyüp Hamiş, yapımcıyla uzun yıllar çalışma fırsatı bulduğunu, iyi bir yapımcı ve iyi bir müzik adamı olduğunu söyledi.

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Hamiş, "Müziğimize son yıllarda yön veren insanlardan biriydi. Tabii onun firmasına olsun, yaptığı dizi müziklerine olsun çok eşlik etmişliğim vardır. Hiç bizi bir gün üzmedi, bizi bir gün kırmadı. Kendisinden çok memnunduk yani. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Müzisyen Engin Aydın ise ömrünü müziğe adayan, etnik müzik ve kültürel müzik konusunda ciddi çalışmaları bulunan Saltık'ın müzik sektörünün belli bir dönemine damga vurduğunu kaydetti.

Saltık'ın kıymetli bir değer olduğuna işaret eden Aydın, "O yüzden kendisini hakka uğurlarken değerinin maalesef ülkemizde yeterince bilinmediğini ama dünyada, literatürde, etnik kültüre ve müziğe hizmet eden ilk on arasında sayıldığını altını çizerek hatırlatmak isterim." dedi.

Törenin ve cenaze namazının ardından, Saltık'ın cenazesi Küçükyalı Mezarlığına defnedildi.

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Hasan Saltık kimdir?

Klasik Türk müziği ile Anadolu, Kafkas ve Balkan halk müziklerinin nadide örneklerini derleyerek, müzikseverlerle buluşturan Saltık, 1964 yılında Tunceli'de dünyaya geldi.

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İlköğrenimini Tunceli'de, ortaöğrenimini ise İstanbul'da tamamlayan Saltık, İstanbul Devlet Konservatuvarında başladığı obua eğitimini ekonomik güçlükler nedeniyle yarım bırakarak Suadiye Lisesine devam etti.

Amcasının oğlu Rahmi Saltuk'un plak şirketinde dört yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Kalan Müzik'i kuran Hasan Saltık, unutulmaya yüz tutmuş arşivlik kayıtlarını elinde bulunduran koleksiyonerlerden ve eski müzisyen ailelerinden derlediği etnomüzikolojik çalışmalar için de önem taşıyan eserleri "Kalan Müzik" etiketi altında yayınladı.