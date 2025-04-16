Yaşlanmayı geciktiriyor: Hünerleri saymakla bitmiyor

Harvard T.H. Chan School of Public Health tarafından 2021 yılında yapılan geniş kapsamlı bir çalışmada, omega-3 seviyeleri yüksek olan bireylerde yaşlanma sürecinin daha yavaş ilerlediği tespit edildi.





Özellikle hücrelerin DNA uçlarında bulunan ve yaşlanmayla birlikte kısalan telomerlerin uzunluğu üzerine yapılan analizler, düzenli omega-3 alımının bu kısalmayı geciktirebildiğini gösteriyor.





DÜZENLİ OMEGA 3 KULLANMAK YAŞLANMAYI GECİKTİRİYOR!

Yaşlanma sürecinde dikkat çeken en belirgin değişikliklerden biri de bilişsel fonksiyonlarda görülen gerilemedir. Beyinde yoğun miktarda bulunan DHA adlı omega-3 türü, bu noktada kritik bir rol oynar.





2020 yılında Alzheimer’s & Dementia dergisinde yayımlanan bir çalışma, düzenli omega-3 takviyesi alan bireylerde Alzheimer riskinin yüzde 20 oranında azaldığını ortaya koymuştur.





Cilt sağlığı açısından da omega-3 önemli faydalar sunar. Anti-inflamatuvar özellikleri sayesinde ciltteki elastikiyet kaybını, kuruluğu ve ince çizgileri azaltmada destekleyici rol oynar.





Ciltteki elastikiyet kaybı sorunlara yol açacak

2019 yılında Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology dergisinde yayımlanan bir araştırma, omega-3 takviyesi alan kişilerin cilt bariyer fonksiyonlarında belirgin bir güçlenme olduğunu göstermiştir.



