Yeni nesil yüksek profilli bir öğrenim kurumu: Necmettin Erbakan Üniversitesi

Bünyesinde barındırdığı köklü tıp fakültesi hastanesi ile yılda 1.250.000 poliklinik, 125.000 acil ve 83.000 yatan hastanın tedavi gördüğü önemli bir sağlık merkezine sahiptir.

Kuruluşundan bu yana en iyi araştırma, öğretim ve öğrenimde mükemmellik, uluslararasılık, disiplinler arası iş birliği ve yaratıcı değişim kültürünü teşvik etmesiyle öne çıkar.

20 fakülte, 1 konservatuvar, 1 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu, 4 enstitü ve 17 koordinatörlükle geniş bir akademik birim yelpazesi sunan Üniversitemiz, ayrıca 36 uygulama ve araştırma merkeziyle zengin, kültürel bir araştırma altyapısına sahiptir.

Uluslararasılaşma

Uluslararası misyona sahip bir üniversiteyiz. Her yıl 5 kıta, 100’den fazla ülkeden gelen ve giderek artan sayıda uluslararası öğrenci, eğitim için Necmettin Erbakan Üniversitesine kaydolmaktadır. Bu öğrenciler, eğitim-sosyal-fen ve sağlık bilimleri alanında yer alan çeşitli bölümlerimizde eğitim almak için, son derece geniş bir tercih yelpazesine sahiptirler. Ayrıca Üniversitemiz merkezlerinde Hukuk, Sağlık, Yabancı Dil, Müzik, Mesleki Gelişim ve gençlere yönelik farklı pek çok alanda kurslar düzenlenmektedir. Eğitim müfredatımızın ötesinde temel yeterlilikleri ve kişilerarası becerileri de artırmaya yönelik bu kurslarımız, öğrencilerin kişisel gelişimine yönelik fırsatlar sunar. Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde eğitim almayı seçen öğrenciler kendi potansiyelini keşfeder ve gerçekten ne yapmak istediklerini bulmaya bir adım daha yaklaşır.

Aktif Öğrenci Toplulukları ile Sosyal Gelişime Katkı Sağlar

Necmettin Erbakan Üniversitesi, öğrencilerin kendileri için düşünme ve üretebilme yeteneklerinden yola çıkarak onların kapasitelerini ortaya koyabilecekleri imkan ve fırsatlar sunar. Fakülte ve okullarımızda 200’den fazla topluğumuz farklı alanlarda fikir üretip etkinlik düzenleyerek, topluluk üyelerinin ve diğer tüm öğrencilerin sosyal gelişimlerine çok önemli katkılar sunmaktadır.

NEÜ PRESS

Türkiye’nin en etkili üniversite yayınevine sahip oluşu Üniversitemizi farklı kılan diğer bir unsurdur. Bilimsel ve profesyonel içerik yayınlarının yanı sıra küresel akademik yayın topluluklarıyla kurduğu ağlarla NEÜ PRESS akademik yayıncılık konusunda benzersizdir.

Küresel Tescilli Başarılar

Genç ve dinamik atmosferiyle başarıyı her şeyin önünde tutan Necmettin Erbakan Üniversitesi, 6 farklı derecelendirme kuruluşunun listelerinde yer almakta ve son beş yılda uluslararası ranking sıralamalarında istikrarlı yükselişine devam etmektedir. Times Higher Education'ın (THE) yaptığı ve son 50 yıl içerisinde kurulan dünyadaki en iyi üniversitelerin sıralandığı 2024 Genç Üniversiteler Dünya Sıralamasında; Üniversitemiz, listeye Türkiye’den giren 58 üniversite içerisinde genel sıralamada 8’inci, devlet üniversiteleri arasında ise 2’nci olmuştur. “Öğretim” kategorisinde Türkiye’deki üniversiteler arasında geçen yıl birinci sıraya yükselen Üniversitemiz, 2024 yılında da bu başarısını koruyarak 1’inci sırada yer almıştır. NEÜ, bu kategoride dünyada 38’inci sıradadır.

Dünyayla Bütünleşik, Sektörle İç İçe

Öğrencilerimizi iş dünyasına profesyoneller olarak hazırlarken onların hümanist, erdemli ve eleştirel formasyonla bütünsel gelişimini teşvik ediyoruz. Bu girişimlerin çoğu, kurum kültürümüzün bir parçası ve eğitim anlayışımızın özünde olan topluma hizmet etme çabamızın bir sonucudur. Üniversitemiz, öğrencilerin mesleki gelişimlerine destek vererek önemli ölçüde üniversite-sanayii işbirliklerine imza atmaktadır. Özellikle mühendislik alanında öğrencilerin staj dönemleri için yapmış olduğu sanayi işbirlikleri ile “Aday Mühendislik” projesi kapsamında, öğrencilerin mezun olduktan hemen sonra mesleklerini staj yaptıkları firmalarda sürdürmelerine olanak sağlamaktadır.

Aday Mühendislik

Aday Mühendislik projesiyle, mühendislik bölümlerinde okuyan öğrenciler işi kaynağında öğreniyor. NEÜ tarafından sigortası, ücretini çalışılan şirketin ödediği programda ASELSAN ve HAVELSAN’ın içlerinde yer aldığı 58 firmayla iş birliği yapılıyor. Başarılı öğrencilerin kabul edildiği uygulamayla son sınıftaki mühendislik öğrencileri hem para hem de mesleki tecrübe kazanıyor.

Burs İmkânları

NEÜ başarılı olanın taltif edildiği ve öne çıkarıldığı bir üniversitedir. Burada fikri olanın, emek verenin yeri bir başkadır. Bu doğrultuda Necmettin Erbakan Üniversitesi Geliştirme Vakfı (NEVA) tarafından başarılı öğrencilere 4 bin ile 40 bin TL arasında değişen burs imkânı tanınıyor. Bu burslar, onur bursu, ulusal başarı bursu, uluslararası başarı bursu, yurtdışı destek bursu olarak farklı kategorilerle veriliyor. Ayrıca, ihtiyaç sahibi 60 öğrenciye de ihtiyaç bursu sağlanıyor.

Akreditasyon ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Logosu

NEÜ Hemşirelik ve Tıp Fakültesi, diplomaların uluslararası alanda geçerliliğini sağlayan akreditasyon çalışmaları ile akredite olmuş fakültelerdir. Ayrıca, NEÜ bünyesinde yer alan; Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği lisans programları ile Üniversitemiz Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik lisans programı, yurt içi ve yurt dışında eğitim ve istihdam alanında yüksek nitelik ve kaliteyi ifade eden Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosunu; diploma ekleri, mezun belgesi ve transkriptlerde kullanmaya hak kazanmışlardır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu

Uluslararası Arenada Avantaj Sağlayan, Yabancı Dilde Eğitim Veren Bölümler

NEÜ, farklı alanlardaki 10 bölümünde öğrencilerine, mesleki anlamda uluslararası arenada avantaj sağlayan yabancı dilde eğitim imkânı sunmaktadır. Endüstri Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde yüzde 100 İngilizce; İlahiyat bölümünde yüzde 100 Arapça; Havacılık Yönetimi, Uçak Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Psikoloji bölümlerinde yüzde 30 İngilizce ve Arapça Öğretmenliği ile İlahiyat bölümlerinde yüzde 30 Arapça eğitimi verilmektedir.

Beslenme, Barınma ve Ulaşım Olanakları

Konya, şehirlerarası ulaşımda hızlı, rahat ve ekonomik imkânlara sahiptir. Eskişehir, Ankara ve İstanbul arasında gerçekleşen Yüksek Hızlı Tren seferleri güvenlikli bir yolculuk ve zaman tasarrufu sağlar. Ülkemizin ve dünyanın pek çok merkezine uçak seferleri düzenleyen havaalanının yanı sıra tüm şehirlere ve Konya’nın bütün ilçelerine otobüsle kolaylıkla erişebilirsiniz.

NEÜ Köyceğiz Kampüsü içerisinde yeni yapılan 1560 kişilik kız öğrenci yurdu ve 1560 kişilik erkek yurdu bulunmaktadır. NEÜ’yü tercih eden öğrenciler, ayrıca yürüme mesafesindeki özel yurt imkanlarına da sahiptir.