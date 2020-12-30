Yeni Şafak'ın yeni Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu

​Albayrak Medya Grubu’nda yapılan devir teslim töreninde İbrahim Karagül’e plaket verildi ve bir de pasta kesildi. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve İbrahim Karagül.

Yeni Şafak Gazetesinde bayrak değişimi yapıldı ve İbrahim Karagül’ün genel yayın yönetmenliği görevini Hüseyin Likoğlu’na devretti. Yeni Şafak Gazetesinin Ankara Haber Müdürlüğünü yapan ve köşe yazıları da kaleme alan Likoğlu Albayrak Medya Grubu’nda yapılan tören ile genel yayın yönetmenliği görevini devraldı. Albayrak Yönetim Kurulu Ahmet Albayrak’ın katıldığı devir teslim töreninde İbrahim Karagül’e teşekkür plaketi sunuldu. İbrahim Karagül, geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılacağını çalışma arkadaşlarına e-posta ile duyurmuştu.

HÜSEYİN LİKOĞLU KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinden muzun olan Hüseyin Likoğlu, gazeteciliğe 1997 yılında Yeni Şafak gazetesinde muhabir olarak başladı. Anadolu Ajansı'nda Samsun Bölge Müdürlüğü yaptı. 2014 yılının Ocak ayında Yeni Şafak Gazetesine Ankara Haber Müdürü olarak döndü. Hüseyin Likoğlu aynı zamanda Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapmakta ve TVNET’te konuk olduğu yayınlarda gündemi yorumlamakta.

REKLAM