Yeryüzü Emanet, İnsan Sorumlu! Mavera Ödülleri 2026 başvuruları başladı

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın her yıl düzenlediği ve ilginin giderek arttığı Mavera Ödülleri’nin 2026 dönemi için başvurular başladı. Bu yıl 9’uncusu düzenlenen yarışmada öğrenciler, “Yeryüzü Emanet, İnsan Sorumlu!” temasıyla şiir, hikaye ve denemelerini paylaşabilecek. Alanında uzman isimlerden oluşan jüri, her kategoride 10 yazıyı ödüllendirirken, dereceye giren eserler Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak kitaplaştırılacak. Yurt içi ve yurt dışında öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencileri, 3 Nisan 2026 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.
Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın icra ettiği ve her sene ilginin giderek arttığı Mavera Ödülleri yarışma programının bu yıl 9.su düzenleniyor. Yeryüzü Emanet, İnsan Sorumlu! konulu, ödüllü şiir, hikaye ve deneme yarışması için başvurular başladı.
Alanında uzman hocalarımızın üç farklı kategoride değerlendireceği yazılardan, her bir kategoride 10, toplamda 30 öğrenci ödül alacak. Bu ödüllerin yanı sıra dereceye giren yazılar Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç ayrı dilde derlenerek kitap haline getirilecek.
Hasan Bozdaş, İsmail Karakurt, Meryem Kılıç, Merve Yaylacık, Nurettin Durman, Osman Özbahçe,
Arzu Kadumi, Hasibe Çerko, Mehmet Kahraman, Mustafa Nezihi Pesen, Sadık Yalsızuçanlar, Sema Bayar
Prof. Dr. Faruk Taşçı, Prof. Dr. Mehmet Aycı, Abdulkadir Macit, Şefik Memiş, Doç. Dr. Ünsal Ünlü, Yağız Gönüler yer almaktadır.
Son başvuru tarihi 3 Nisan
Yurt içi ve yurt dışında yaşayan ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim alan öğrenciler 03 Nisan 2026 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilir.