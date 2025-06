Yeryüzünün en büyük buluşması

Arafat’a gitme sırası artık bizde. Otobüslere bindik. Yaklaşık 20 km’lik yolumuz var. 40-45 dakika içinde Arafat’tayız. Çadırlar bizim için hazırlanmış. Göz alabildiğine uzanan sayısız bembeyaz çadır. Her ülkeye ayrı bir alan ayrılmış, her kafileye ayrı çadır, kadınlara ayrı, erkeklere ayrı. Hava çok sıcak, biraz serinlemek için çadırlara giriyoruz. Yere halı döşenmiş. Her birimiz için açılınca yatak olan koltuk var. Su, yiyecek her türlü ihtiyaç düşünülmüş. Tüm hazırlıklar yapılarak, burada geçireceğimiz değerli vakit bize bırakılmış.