Yetim Vakfı’ndan gülümseten film: Kurbanlık koçla uçmaya çalıştılar

Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’ya uçakla kurbanlık koç götürmeye çalışan iki yardımseverin hikayesi çizgilerle videoya dönüştü. Sosyal medyada ilgi gören video hem güldürdü hem yetimler için kıtaları aşan iyilik seferine dikkati çekti.









Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte krizlerin pençesinde hayatta kalma mücadelesi veren milyonlarca insan yine unutulmadı. Yetim Vakfı, Anadolu insanının hamiyetperver yardımlarını dünyanın dört bir yanındaki 20 ülkeye ulaştırmak için haftalar öncesinden “Gülüşüne Kurban” sloganıyla çalışma başlattı. Uzak Asya’dan Afrika’ya uzanan binlerce kilometre kareyi kapsayan iyilik hareketini espirili bir dille insanların gündemine taşıyan vakfın, çizimlerden oluşan video tanıtım filmi ise izleyenleri hem güldürdü hem mazlum coğrafyalara ulaşmanın birlikte çok daha kolay olduğunu hatırlattı.





İyilik yapmanın daha kolay yolları var



