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Hayat

Yetim Vakfı’ndan gülümseten film: Kurbanlık koçla uçmaya çalıştılar

Yetim Vakfı, Kurban Bayramı öncesi izleyenleri gülümseten bir film yayınladı. Video tanıtım filminde iki arkadaşın iyilik yapma heyecanıyla ipinden tuttukları bir koçla uçağa binmeye çalıştıkları görülüyor. Ancak koçla uçağa alınmayan arkadaşların hayalleri suya düşerken yurt dışına kurban yardımının Yetim Vakfı aracılığı ile yerine getirilebileceğine vurgu yapılıyor. Sosyal medyada yayınlanan video hem büyük ilgi gördü hem de yetimler için kıtaları aşan iyilik seferine dikkati çekti.

22:37 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yetim Vakfı, vakıf bünyesinde yurt dışına kurban yardımına ilişkin film yayınladı.

Yetim Vakfı, vakıf bünyesinde yurt dışına kurban yardımına ilişkin film yayınladı.

Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’ya uçakla kurbanlık koç götürmeye çalışan iki yardımseverin hikayesi çizgilerle videoya dönüştü. Sosyal medyada ilgi gören video hem güldürdü hem yetimler için kıtaları aşan iyilik seferine dikkati çekti.



Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte krizlerin pençesinde hayatta kalma mücadelesi veren milyonlarca insan yine unutulmadı. Yetim Vakfı, Anadolu insanının hamiyetperver yardımlarını dünyanın dört bir yanındaki 20 ülkeye ulaştırmak için haftalar öncesinden “Gülüşüne Kurban” sloganıyla çalışma başlattı. Uzak Asya’dan Afrika’ya uzanan binlerce kilometre kareyi kapsayan iyilik hareketini espirili bir dille insanların gündemine taşıyan vakfın, çizimlerden oluşan video tanıtım filmi ise izleyenleri hem güldürdü hem mazlum coğrafyalara ulaşmanın birlikte çok daha kolay olduğunu hatırlattı.


İyilik yapmanın daha kolay yolları var


Daha önce yaşanmış bir hikayeden ilham alan videoda iki arkadaş iyilik yapma heyecanıyla ipinden tutukları bir koçla uçağa binmeye çalışırken görülüyor. Ancak kurbanlık koçu X-Ray cihazından geçiremeyince hayalleri suya düşüyor. Videoda daha sonra bu iki kişi Sri Lanka’daki ihtiyaç sahiplerine kurbanlık koç götürme hayallerine Yetim Vakfı aracılığıyla kavuşuyor.

#Yetim Vakfı
#Kurban Bayramı
#Kurban Yardımı
#Sri Lanka
#Kolombo
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