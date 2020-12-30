Yılbaşı yasakları nelerdir: 1 Ocak nereler açık nereler kapalı olacak?

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında hangi işletmelerin olduğu merak ediliyor.Genelgeye göre 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağı yılbaşı nedeniyle vatandaşların toplu alanlarda bir araya gelmesine karşın uygulanacak.

31 Aralık Perşembe akşamı 9'da başlayacak olan sokağa çıkma yasağı 4 Ocak sabah 5'te sona erecek.

Peki yılbaşında kargolar, postaneler, bankalara açık mı? Detaylar haberimizde...

Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler sokağa çıkma yasağı boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri de yasak boyunca açık olacak işletmeler arasında.

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BANKALAR YILBAŞI YASAĞINDA AÇIK MI?

1 Ocak 2021 Cuma günü ise bankalar, kargolar, PTT ve eczaneler kapalı olacak.

31 Aralık Perşembe günü resmi kurum ve kuruluşlar çalışacak. Bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü ise bankalar, kargolar, PTT ve eczaneler kapalı olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil.

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