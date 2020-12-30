Hayat Yılbaşı yasakları nelerdir 1 Ocak nereler açık nereler kapalı olacak?
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Yılbaşı yasakları nelerdir: 1 Ocak nereler açık nereler kapalı olacak?

Yılbaşı yasakları nelerdir: 1 Ocak nereler açık nereler kapalı olacak?

Birkaç haftadır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağına yeni yıl tatili de eklendi. 31 Aralık akşamı başlayacak olan ve 4 Ocak sabahı sona erecek olan sokağa çıkma yasağı kapsamına nelerin dahil olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki yılbaşında kargolar, postaneler, bankalara açık mı? Detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında hangi işletmelerin olduğu merak ediliyor.Genelgeye göre 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağı yılbaşı nedeniyle vatandaşların toplu alanlarda bir araya gelmesine karşın uygulanacak.

31 Aralık Perşembe akşamı 9'da başlayacak olan sokağa çıkma yasağı 4 Ocak sabah 5'te sona erecek.

Peki yılbaşında kargolar, postaneler, bankalara açık mı? Detaylar haberimizde...

MARKET BAKKAL MANAV KASAP VE KURUYEMİŞÇİLER AÇIK

Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler sokağa çıkma yasağı boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri de yasak boyunca açık olacak işletmeler arasında.

BANKALAR YILBAŞI YASAĞINDA AÇIK MI?

1 Ocak 2021 Cuma günü ise bankalar, kargolar, PTT ve eczaneler kapalı olacak.

31 Aralık Perşembe günü resmi kurum ve kuruluşlar çalışacak. Bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü ise bankalar, kargolar, PTT ve eczaneler kapalı olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil.

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