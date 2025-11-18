Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Yücel Arzen’den Karakoç’un Yağmur Duası

Yücel Arzen’den Karakoç’un Yağmur Duası

04:0018/11/2025, Salı
G: 18/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sezai Karakoç.
Sezai Karakoç.

AK Parti İstanbul Milletvekili, besteci ve söz yazarı Yücel Arzen Hacıoğulları, vefatının 4. yılında şair Sezai Karakoç’un “Yağmur Duası” şiirini vals olarak besteleyerek seslendirdi.

Yağmur Duası’nın, şairin 17 yaşındayken ilk yayımladığı şiir olduğunu söyleyen Hacıoğulları, “Yaklaşık bir ay önce şiiri müziklendirdim. Piyano ve viyolonsel eşliğinde kendim seslendirdim. Şarkıyı, bir vals türünde besteledim. Vefat yıl dönümü için yaptım ve bugün yayınladım. Sezai Karakoç, çok büyük bir şair olmasının ötesinde düşünce dünyamızın çok önemli bir vahası, figürü. Hayranlık ve şaşkınlıkla karşılıyorum” değerlendirmesinde bulundu.



#Sezai Karakoç
#Yücel Arzen
#Aktüel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BEDAŞ’tan kritik uyarı: İstanbul’da 18 Kasım’da elektrik kesintisi yapılacak yerler açıklandı