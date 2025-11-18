Yücel Arzen’den Karakoç’un Yağmur Duası

Yağmur Duası’nın, şairin 17 yaşındayken ilk yayımladığı şiir olduğunu söyleyen Hacıoğulları, “Yaklaşık bir ay önce şiiri müziklendirdim. Piyano ve viyolonsel eşliğinde kendim seslendirdim. Şarkıyı, bir vals türünde besteledim. Vefat yıl dönümü için yaptım ve bugün yayınladım. Sezai Karakoç, çok büyük bir şair olmasının ötesinde düşünce dünyamızın çok önemli bir vahası, figürü. Hayranlık ve şaşkınlıkla karşılıyorum” değerlendirmesinde bulundu.