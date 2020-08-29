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Hayat Yunus Bülbülden tepki çeken açıklama Müslüm Gürsesi o öldürdü
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Yunus Bülbül'den tepki çeken Müslüm Gürses açıklaması: Muhterem Nur öldürdü

Yunus Bülbül'den tepki çeken açıklama: Müslüm Gürses'i o öldürdü

Ünlü müzisyen, oyuncu Yunus Bülbül'ün katıldığı bir TV programında sarf ettiği sözler büyük tepki topladı. KKTC'de yayın yapan bir TV programına konuk olan Bülbül Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü. Bülbül'ün bu açıklamasına ilk tepki programın sunucusundan gelirken, Müslüm Gürses hayranları da söz konusu iddiaya sosyal medyadan tepki gösterdi.

Haber Merkezi DHA
Müslüm Gürses - Muhterem Nur
Müslüm Gürses - Muhterem Nur

KKTC'de yayın yapan bir TV programına konuk olan ünlü müzisyen, oyuncu Yunus Bülbül, “Gürses-Nur aşkının derinliğinden” bahsedilmesi üzerine “Müslüm Gürses’i öldüren de Muhterem Nur'dur” ifadelerini kullandı.

Bülbül, program sunucusunun 'Gürses-Nur aşkı' üzerine sorduğu soru üzerine, "İlk kez açıklıyorum; Müslüm Gürses’i öldüren de Muhterem Nur'dur" dedi.

Yunus Bülbül'ün açıklamalarına ilk tepki programın sunucusundan geldi.

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PROGAM SUNUCUSUNDAN UYARI

Progam suncusu Fahriye Özay da Bülbül'ün sözlerine tepki gösterdi. Özay, Bülbül'ü, "Lütfen böyle konuşmayalım, bunları konuşmayalım" diyerek uyardı.

Muhterem Nur geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybetmişti.

Gürses'in yakın arkadaşı Yunus Bülbül de sözünü tamamlaması gerektiğini, ilk defa böyle bir açıklama yaptığını belirterek, "Neyse boş ver. Ama biz Müslüm Baba ölmeden önce Londra'ya gittik. Londra'dan sonra eve geldik. 'Ne oldu abla Müslüm Baba'ya?' dedim. Hastaneye götürdük, hiç bir şeyi yoktu. Yemin ediyorum" dedi.

Yunus Bülbül - Müslüm Gürses
Öte yandan Müslüm Gürses hayranları sanatçı Bülbül'e sosyal medyadan tepki gösterdi.

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