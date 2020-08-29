Yunus Bülbül'den tepki çeken açıklama: Müslüm Gürses'i o öldürdü

KKTC'de yayın yapan bir TV programına konuk olan ünlü müzisyen, oyuncu Yunus Bülbül, “Gürses-Nur aşkının derinliğinden” bahsedilmesi üzerine “Müslüm Gürses’i öldüren de Muhterem Nur'dur” ifadelerini kullandı.

Bülbül, program sunucusunun 'Gürses-Nur aşkı' üzerine sorduğu soru üzerine, "İlk kez açıklıyorum; Müslüm Gürses’i öldüren de Muhterem Nur'dur" dedi.

Yunus Bülbül'ün açıklamalarına ilk tepki programın sunucusundan geldi.

HAYAT Müslüm Gürses itirafı: Babam öldü sandılar

PROGAM SUNUCUSUNDAN UYARI

Progam suncusu Fahriye Özay da Bülbül'ün sözlerine tepki gösterdi. Özay, Bülbül'ü, "Lütfen böyle konuşmayalım, bunları konuşmayalım" diyerek uyardı.

Muhterem Nur geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybetmişti.

Gürses'in yakın arkadaşı Yunus Bülbül de sözünü tamamlaması gerektiğini, ilk defa böyle bir açıklama yaptığını belirterek, "Neyse boş ver. Ama biz Müslüm Baba ölmeden önce Londra'ya gittik. Londra'dan sonra eve geldik. 'Ne oldu abla Müslüm Baba'ya?' dedim. Hastaneye götürdük, hiç bir şeyi yoktu. Yemin ediyorum" dedi.

Yunus Bülbül - Müslüm Gürses

Öte yandan Müslüm Gürses hayranları sanatçı Bülbül'e sosyal medyadan tepki gösterdi.