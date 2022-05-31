Yüz yıllık sinemanın yolculuğu

Usta yönetmen Reis Çelik’in küratörlüğünde hazırlanan kült filmlerin set görüntüleri ‘Kamera Arkası’ sergisi, İstanbul sinema müzesinde sanatseverleri bekliyor. 1914’ten günümüze Muhsin Ertuğrul’dan Nazım Hikmet’e, Lütfi Akad’dan Atıf Yılmaz’a, Metin Erksan’dan Şerif Gören’e, Bilge Olgaç’tan Yılmaz Güney’e, Nuri Bilge Ceylan’dan Zeki Demirkubuz’a Türk sinemasının önde gelen yönetmenlerin ses getiren filmlerinin set fotoğrafları var.
Yeşilçam’ın usta isimleri başta olmak üzere Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Ayhan Işık, Tarık Akan, Cüneyt Arkın, Tuncel Kurtiz, Kemal Sunal, Cahide Sonku’nun da aralarında bulunduğu sinemamızın yıldızlarının kamera arkası görüntülerinden oluşan 100’den fazla fotoğraf 12 Haziran’a kadar görülebilir.