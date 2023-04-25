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Hayat

Zeki Faik İzler’in renkleri İş Sanat’ta

Torunu Prof. Ayşegül İzer ile Emre Zeytinoğlu’nun birlikte hazırladığı sergi, çeşitli koleksiyon-lardan ödünç alınan eserlerin yanı sıra, aile arşivinde bulunan ve ilk kez gün yüzüne çıkan Zeki Faik İzer yapıtlarından oluşuyor.

04:00 . 25/04/2023 Salı
Yeni Şafak
İş Sanat Kibele Sanat Galerisi.

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi.

Ressam Zeki Faik İzer’in “Paris, İstanbul, Nice” başlıklı sergisi İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde ziyarete açıldı. Sanatçının doğumunun 118. yılında sanat-severlerle buluşan sergide kübizmle başladığı sanat hayatından ilerleyen dönemlerde desenler ve soyut figürlerden eserleri yer alıyor. Torunu Prof. Ayşegül İzer ile Emre Zeytinoğlu’nun birlikte hazırladığı sergi, çeşitli koleksiyon-lardan ödünç alınan eserlerin yanı sıra, aile arşivinde bulunan ve ilk kez gün yüzüne çıkan Zeki Faik İzer yapıtlarından oluşuyor. Sergi 9 Temmuz’a kadar 10.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilir.



#İş Sanat Kibele Sanat Galerisi
#Sanat
#Sergi
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