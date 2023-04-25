Zeki Faik İzler’in renkleri İş Sanat’ta

Ressam Zeki Faik İzer’in “Paris, İstanbul, Nice” başlıklı sergisi İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde ziyarete açıldı. Sanatçının doğumunun 118. yılında sanat-severlerle buluşan sergide kübizmle başladığı sanat hayatından ilerleyen dönemlerde desenler ve soyut figürlerden eserleri yer alıyor. Torunu Prof. Ayşegül İzer ile Emre Zeytinoğlu’nun birlikte hazırladığı sergi, çeşitli koleksiyon-lardan ödünç alınan eserlerin yanı sıra, aile arşivinde bulunan ve ilk kez gün yüzüne çıkan Zeki Faik İzer yapıtlarından oluşuyor. Sergi 9 Temmuz’a kadar 10.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilir.