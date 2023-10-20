Ziyaret edilmesi gereken Üç Mescit

Kur’an-ı Kerim’de bütün mescitlerin Allah’a aidiyeti, hadiste de “yeryüzünün tamamının ümmet-i Muhammed’e mescit ve temiz sayıldığı” bildirilir. Buna rağmen Hz. Peygamber, “Ancak üç mescide (ibadet ve ziyaret amacıyla) yolculuk yapılır; Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve benim şu mescidim! (Mescid-i Nebi)” buyurmuştur.

Bu hadis bize üç şey söyler;

-Bu üç mescit, diğer mescit ve mabetlerden üstündür, faziletlidir.

-Bu üç mescit için yolculuk yapmak meşrûdur. Hadisimiz bunu bilhassa teşvik etmektedir.

-Bu üç mescitten başka herhangi bir mescit için (daha fazla sevap ve fazilet ümit ederek) yolculuk yapmak gereksizdir.

DİĞERLERİNDEN NEDEN ÜSTÜNDÜR?

Peki bu mescitlerin diğerlerinden üstün olmasının nedeni nedir?

- Bu mescitlerin üçü de peygamberler eliyle inşa edilmiştir.

-Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa kıble, Mescid-i Nebi de İslam’ın kuruluş merkezi, ilk mescidi, İslâm medeniyetinin ilk kurumudur.

- Bu üç mescidi ziyaret, başlangıçtan beri tevhid ehlinin büyüklerini ve onların hizmetlerini, mücadelelerini anmaya vesiledir. Böylece müminlerin imanı, tarihî bir boyut kazanır. Önceki müminlerle beraber olma şuuruna erer.

İslam alimleri bu mescitlerin kendi aralarındaki fazilet bakımından üstünlüklerini kıyasladıklarında ise en başa Mescid-i Haram’ı koymuşlardır. Daha sonra Mescid-i Nebi ve üçüncü sırada da Mescid-i Aksa gelmektedir.

İNSANLIĞIN İLK MESCİDİ: MESCİD-İ HARAM

Mescid-i Haram; Mekke’de, ortasında Kâbe’nin bulunduğu camidir. “Harem” denilmesi bu camiye saygının zorunlu olması sebebiyledir. Saygı gösterilmesi gereken mescit anlamında Mescid-i Haram denilmiştir. Yeryüzünde ilk yapılan mescittir. İslâm’ın ilk yıllarında ibadetlerde kıble Kudüs’teki Mescid-i Aksâ iken, Hicret’ten sonra on altıncı ayda, kıble Mekke’deki Mescid-i Haram’a çevrilmiştir.

Kâbe; Hz. İbrahim’in duasının kabul edildiği, hac ve umre sebebiyle, davetine dünya Müslümanlarının icabet ettiği, bütün insanlığın kıblesidir. Ayrıca Kabe; yeryüzünde peygamber eliyle yapılan ve yapılması bizzat Allah tarafından istenen ve yeri hazırlanan ilk mabet olma özelliğine de sahiptir. Bu sebeple orası İslam coğrafyasının ve müminlerin manevi dünyalarının da merkezidir.

VAHYİN EN ÇOK GELDİĞİ MESCİT: MESCİD-İ NEBİ

Yeryüzündeki mescitlerin içinde fazilet bakımından ikinci sırada gelen Mescid-i Nebi vahyin en çok geldiği mekânlardan biridir. Resûlullah (sav), Mescid-i Nebi’de kılınan namazın Mescid-i Haram hariç diğer yerlerde kılınan namazlardan bin kat daha faziletli olduğunu haber vererek bu mescitte namaz kılmanın önemini belirtmiş, diğer bir hadisinde eviyle minberi arasındaki Ravza-i Mutahhara’nın cennet bahçelerinden bir bahçe olduğunu söylemiştir. Mescid-i Nebi, yapılışından itibaren Medine’nin en önemli ilim ve kültür merkezi olmuştur. İslâmiyet’in ilk yıllarında Mescid-i Nebi bütün resmî faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir mekân olmuştur. Hz. Peygamber’in devlet başkanı olması dolayısıyla siyasetin, muallimlik vasfı sebebiyle eğitimin, ordu kumandanı olarak askerî teşkilâtın, kadılık vasfıyla adalet teşkilâtının merkezi durumundaydı.

ETRAFI MÜBAREK KILINAN MESCİT: MESCİD-İ AKSA

Sevabının daha fazla olduğu niyetiyle yolculuk yapılan en faziletli üçüncü mescit ise etrafının mübarek kılındığı Kur’an ile sabit olan Mescid-i Aksa’dır. Mescid-i Aksa, Müslümanlar için yeryüzünde inşa edilen ikinci mescittir. Bu Mescid, Hz. İbrahim aleyhisselam tarafından yeryüzünde inşa edilen Mescid-i Haram’dan 40 sene sonra inşa edilmiştir. Mescid-i Aksa, Müslümanların namazlarını yönelerek kıldıkları iki kıbleden ilkidir. Müslümanlar, Hicretin on altıncı ayına kadar Mescid-i Aksa’ya yönelerek namazlarını kılmışlardır. Mescid-i Aksa ayrıca İsra ve Miraç olaylarının da merkezidir.

KUDÜS ÖZGÜRLEŞMELİ

Özetle hadisimiz, Müslümanların ziyaret ve ibadet için yolculuğu göze almaları gereken sadece üç mescidin bulunduğunu, bunların da Mekke, Medine ve Kudüs şehirlerinde olduklarını açıkça ortaya koyar. Günümüz şartlarında bu mescitlerden sadece ilk ikisini rahatlıkla ziyaret imkanı bulunuyor. Ancak üçüncüsü bir büyük hasret, bir büyük acıdır. Hadisimizin şimdi en büyük teşviki Mescid-i Aksa’nın da Müslümanların ziyaretine açık tutulması yönündedir. Yani Kudüs’ü Yahudilerden kurtarmaya davet etmektedir.







