Ziyaretçi akınına uğradı: Birinci Meclis sabaha kadar ziyarete açık olacak

TBMM 100. yaşını kutlarken bugüne kadar sıralarında milletvekili olarak pek çok yazar ve şairi de ağırladı. Meclis’e giren ünlü isimler arasında 1. ve 2. Meclis’te bulunan Mehmet Akif ve Yahya Kemal’in yeri ise bir başkadır.