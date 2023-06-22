Heimlich Manevrası yapılışı
Çocuklarda, yetişkinlerde hatta kendi kendinize uygulayabileceğiniz Heimlich manevrası hayat kurtarmaya vesile olmakta. Diyarbakır Bağlar ilçesi Gürsel Caddesi'nde kuyumculuk yapan Yusuf Çelik, önceki gün annesiyle alışverişe çıkan ve soluk borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu fark etti. Annenin panikle çevredekilerden yardım istemesi üzerine Çelik, Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun nefes borusuna kaçan şekeri çıkardı. Heimlich Manevrası ile pek çok insan yaşama tutunuyor. Peki, Heimlich Manevrası nedir? Heimlich Manevrası nasıl yapılır?
Heimlich Manevrası nedir?
Heimlich manevrası ABD’li hekim Henry Heimlich tarafından 1970’lerde bulunmuştur. Temel ilk yardım müdahaleleri arasına giren Heimlich Manevrası, bu güne kadar binlerce insanın hayatını kurtardı. Peki Heimlich Manevrası nasıl nereye yapılır?
Heimlich Manevrası yetişkinlerde nasıl yapılır?
Heimlich Manevrası bebeklerde ve yetişkinlere farklı yöntemler ile uygulanır. Bilinci açık kişilerde Heimlich Manevrası şöyle uygulanır;
- Heimlich Manevrasını uygulamak için boğulan kişinin arkasına geçilir,
- Bir el yumruk haline getirilir,bu elin baş parmak çıkıntısı kişinin göbek çukuru ile göğüs kemiği bölgenin orta noktasına yerleştirilir,
- Diğer el ile yumruk yapılan el kavranıp yukarıya ve içeriye doğru baskı uygulayacak şekilde manevra yapılır,
- Bu işlem 5-6 defa tekrar edilir.
- Kişi eğer bilincini kaybederse yere yatırılır ve tıbbi yardım istenir.
Kendi kendine heimlich manevrası nasıl yapılır?
Yanınızda kimse yoksa ve yalnızsanız. O halde sandalye yardımı ile Heimlich Manevrası yapabilirsiniz.
- Karnınız ve göğüs kafesiniz arasındaki bölge, sandalyenin sırt kısmına gelecek şekilde eğilin.
- Vücudunuzu sandalyeye doğru hızlı ve kuvvetlice ittirin.
- Soluk borusunu tıkayan cisim çıkana dek hareketi tekrar edin.
Bebeklerde Heimlich manevrası nasıl yapılır?
Bebeklerde Heimlich Manevrası yetişkinlerde ve çocuklarda uygulanan manevradan farklıdır. Bebek yüzü yere bakacak şekilde kola yatırılmalı. Bebeğin kafası vücudundan biraz daha aşağıda tutularak, iki kürek kemiğinin aşağıdan yukarıya 5 kez süpürür tarzda vurulmalı.