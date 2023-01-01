Türkçe’de bazı kelimelerin yazılışı ile ilgili olarak insanlar kararsız kalabilmektedir. Bu sebeple Türk Dil Kurumu bu kelimelerin nasıl yazıldığı ile alakalı olarak bilgiler vermektedir. Hiç kimse sözcüğünün birleşik mi yoksa ayrı mı yazıldığı insanlar tarafından araştırılmaktadır.