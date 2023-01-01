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Hiç Kimse Nasıl Yazılır? Hiç Kimse Mi, Hiçkimse Mi Nasıl Yazılır?

Birçok sözcük yazım yanlışına maruz kalmaktadır. Bu sözcüklerden biri de hiç kimse sözcüğüdür. Türk Dil Kurumu sözcüğün doğru yazımı ile ilgili bir açıklama yapana kadar sözcüğün birleşik mi yoksa ayrı mı yazıldığına dair fikir ayrılıkları devam etmektedir. Peki, hiç kimse nasıl yazılır? Hiçkimse mi, hiç kimse mi? İşte yanıtı...

13:02 . 15/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hiç kimse

Hiç kimse

Türkçe’de bazı kelimelerin yazılışı ile ilgili olarak insanlar kararsız kalabilmektedir. Bu sebeple Türk Dil Kurumu bu kelimelerin nasıl yazıldığı ile alakalı olarak bilgiler vermektedir. Hiç kimse sözcüğünün birleşik mi yoksa ayrı mı yazıldığı insanlar tarafından araştırılmaktadır.

HİÇ KİMSE BİTİŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?

Bu kelimenin hiç kimse mi, hiçkimse mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı hiç kimse şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

HİÇ KİMSE KELİMESİNİN DOĞRU YAZILIŞI

hiçkimse (Yanlış kullanım)

hiç kimse (Doğru kullanım)

HİÇ KİMSE KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI

Cümle içinde kullanımı:

“Hiç kimse yaptıklarına bir anlam veremedi.”



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