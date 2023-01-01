Hiç kimse
Türkçe’de bazı kelimelerin yazılışı ile ilgili olarak insanlar kararsız kalabilmektedir. Bu sebeple Türk Dil Kurumu bu kelimelerin nasıl yazıldığı ile alakalı olarak bilgiler vermektedir. Hiç kimse sözcüğünün birleşik mi yoksa ayrı mı yazıldığı insanlar tarafından araştırılmaktadır.
HİÇ KİMSE BİTİŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?
Bu kelimenin hiç kimse mi, hiçkimse mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı hiç kimse şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
HİÇ KİMSE KELİMESİNİN DOĞRU YAZILIŞI
hiçkimse (Yanlış kullanım)
hiç kimse (Doğru kullanım)
HİÇ KİMSE KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI
Cümle içinde kullanımı:
“Hiç kimse yaptıklarına bir anlam veremedi.”