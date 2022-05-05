Özgün Emine Erdoğandan Hıdırellez mesajı
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Emine Erdoğan'dan Hıdırellez mesajı

Birçok vatandaşın heyecan ve merakla beklediği Hıdırellez 2022 coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emin Erdoğan "Hızır ve İlyas peygamberlerin kavuştuğu, baharın ve bereketin müjdecisi Hıdırellez'inizi kutluyor, bu güzel günün tüm insanlığa bereket, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum" açıklamalarında bulundu. Peki, Hıdırellez nedir, ne zaman? İşte haberin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Hıdırellez nedir, ne zaman? Hıdırellez gelenekleri
Emine Erdoğan

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği Hıdırellez'de neler yapılması gerektiği, ne zaman olduğu ve ne olduğu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hıdırellez'in tüm insanlığa bereket huzur ve sağlık getirmesi dileğinde bulundu. Hıdırellez nedir, ne zaman? İşte detaylar...

Emine Erdoğan Hıdırellezi kutladı

  • Emine Erdoğan, Hıdırellez dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
  • "Toprağa bereket, tohuma bolluk getiren bahar, haneleri huzur, kalpleri şifa ile doldursun. Kutlu olsun Hıdırellez. Hızır ve İlyas peygamberlerin kavuştuğu, baharın ve bereketin müjdecisi Hıdırellez'inizi kutluyor, bu güzel günün tüm insanlığa bereket, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Hıdırellez nedir?

Hıdırellez, eski çağlardan beri bahar- yaz mevsim bayramı olarak kutlanıyor. Hızır ve İlyas'ın her sene bir kez kavuştuğu gün olduğuna inanılıyor.

Hıdırellez her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanıyor. "Hıdırellez", Anadolu, Orta Doğu, Irak, Suriye, Kırım, Azerbaycan ile Balkan ülkelerinde "bayram" olarak değerlendiriliyor.

Hıdırellez ne zaman?

  • Hıdırellez her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanıyor. "Hıdırellez", Anadolu, Orta Doğu, Irak, Suriye, Kırım, Azerbaycan ile Balkan ülkelerinde "bayram" olarak değerlendiriliyor.

Hıdırellez gelenekleri nelerdir?

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Özlem Güzel Hıdırellez günü kutlamaları hakkında, ‘Öncesinde evler temizlenir, kına yakılır, temiz kıyafetler hazırlanır. Bazı yörelerde Hızır orucu tutulur. Hıdırellez pilavı, çörek, börek, sütlaç gibi yiyecekler hazırlanır. Hıdırellez günü ev temizlenmez, dikiş dikilmez, tarla sürülmez, çamaşır yıkanmaz, ağaç kesilmez. Hıdırellez günü sabah erkenden pencereler ve kapılar açılarak, bereket ve sağlık duaları edilir. Ataların mezarları ya da türbeler ziyaret edilir. Bir gün önceden hazırlanan yiyecekler ile Hızır'ın uğradığı düşünülen Hızır kapısı adı verilen kale, yatır gibi yerlere ya da Hızır'ın İlyas ile buluştuğu düşünülen yeşillik kırlara akrabalar ve komşularla gidilir. Bazen Hızır hakkı için buralarda kurbanlar kesilir. Topluca eğlenceler yapılır, şarkılar, maniler söylenir. Doğanın yeniden canlanması simgeleyen bir ateş yakılır ve üstünden atlanır.’ dedi.

Hıdırellez şenlikleri İstanbul'da nerede, ne zaman yapılacak 2022?
FOTOĞRAF 19
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ıdırellez şenlikleri, 5 Mayıs Perşembe gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Doğanın canlanmasını, bolluk ve bereketi temsil eden bu gün İstanbul'da bir çok noktada etkinlik yapılacak. Peki Hıdırellez şenlikleri İstanbul'da nerede, ne zaman yapılacak?
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HIDIRELLEZ ŞENLİKLERİ İSTANBUL'DA NEREDE?<br>Hıdırellez şenlikleri, 5 Mayıs Perşembe günü ila 8 Mayıs Pazar günleri arasında Topkapı Kültür Parkı'nda başlatılacak.
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Şenliklerde ağaca dilek bağlama, ateşten atlama, roman dansı gibi birçok etkinlikler vatandaşları bekliyor.
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Topkapı Park Amfi Tiyatro a başlayan Hıdırellez şenlikleri Anneler Günü'ne kadar sürecek.
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HIDIRELLEZ ETKİNLİKLERİ VE KONSERLERİ<br>İşte hıdırellez şenlikleri program akışı:<br><br>5 Mayıs Perşembe:<br><br>Gün boyu aktiviteler<br><br>Kortej ekibi<br><br>Baloncu palyaço<br><br>Pamuk şeker, patlamış mısır ve limonata dağıtımı
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Dilek ağaçları<br><br>Hıdırellez ateşleri<br><br>Atölyeler<br><br>Rüzgar Gülü<br><br>Uçurtma<br><br>Çiçek Dikimi<br><br>Kına Yakma<br><br>Dilek Atölyesi
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Park Sahne programı:<br><br>12:00 Alan Açılışı<br><br>12:30 Alanda Gezici Müzik<br><br>13:00 Roman Dansı Atölyesi<br><br>13:30 Alanda Gezici Müzik<br><br>14:00 Roman Dansı Atölyesi<br><br>14:30 Alanda Gezici Müzik<br><br>15:00 Roman Dansı Atölyesi<br><br>15:30 Alanda Gezici Müzik<br><br>Amfi Tiyatro programı:<br><br>16:00 KONSER: Kalburabasti<br><br>16:45 Roman Dansı Gösterisi<br><br>17:00 KONSER: Cüneyt Sepetçi ve Dolapdere Orkestrası<br><br>18:15 Roman Dansı Gösterisi<br><br>18:30 KONSER: Ramazan Sesler<br><br>19:45 Roman Dansı Gösterisi<br><br>20:00 KONSER: Light in Babylon
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6 Mayıs Cuma:<br><br>20:00 Eda Baba
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7 Mayıs Cumartesi:<br><br>19:00 Elçin Orçun
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8 Mayıs Pazar:<br><br>16:00 Fikri Karayel<br><br>18:00 Ceylan Ertem “Sezen Aksu Tribute”
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HIDIRELLEZ NEDİR?<br>Balkanlarda 'Aya Yorgi Günü', 'Herdeljez', 'EderlesEderlezi' adları ile de bilinen Hıdırellez, Ortadoğu, Orta Asya ve Anadolu’da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir.<br><br>Hıdırellez gününde dünyada sıkıntıya düşenlerin yardımcısı olan Hızır (AS) ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas’ın (AS) dünyada bir araya geldikleri gün olduğuna inanılır.<br><br>Adı farklı toplumlarda farklı olarak anılsa, ritüelleri her coğrafyada ayrı olsa bile Hıdırellez, bolluk, bereket ve umudun simgesi olarak her yerde aynı niyetle kutlanır.
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HIDIRELLEZ NE ZAMAN 2022?<br>Ortadoğu, Orta Asya ve Balkanlar'da kutlanan hıdırellez Türkiye’de Hıdırellez her sene 5 - 6 Mayıs'ta kutlanmaktadır.
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HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ NELERDİR, HIDIRELLEZDE NELER YAPILIR?<br>Hıdrellez günü yoğurt çalınır ama maya konulmaz. Maya konulmadan yoğurt tutarsa eve Hızır gelmiş demektir. Hıdrellez sabahı bir akarsu kenarına çamurdan ev yapılır ve içine buğday konulur. Bunun nedeni buğdayın o yıl eve bolluk ve bereket getireceği inancıdır.<br><br>İşte hıdırellez gelenekleri: 5 Mayıs günü kırlardan 41 çeşit ot ve küçük temiz taşlar toplanır. Toplanan otlar bir suya konur ve o suyla Hıdrellez sabahı yüz yıkanır. Bu suyun yüze iyi geldiği söylenir. Hıdrellez sabahı kahvaltıda yumurta kaynatılır. Bu yumurtalar çocuklara yedirilir. Hıdrellez yumurtasının güç vereceği düşünülür. Kuru baklagiller bir torba içinde bahçedeki ağaçlara asılır.
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Hıdrellez Günü çevredeki açlar doyurulur, yemekler paylaşılır. Paylaşmanın sonraki dönemlerde bolluk ve bereket getireceğine inanılır. 5 Mayıs gecesi dilekler bir kağıda çizilir ve gül ağacının altına konulur. Evlenmek isteyen ama bir türlü evlenemeyen kızların başlarının üzerinde yeni kilit açılır. Bu sayede kısmetlerinin de açılacağı düşünülür. 5 Mayıs gecesi Hıdrellez ateşi yakılır ve üzerinden atlanır. Ateşin üzerinden atlanırken dilenen dileğin o yıl gerçek olacağına inanılır. Hıdrellez gecesi (5 Mayıs gecesi) evin kapısına söğüt dalı asılır.<br><br>
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HIDIRELLEZ DİLEĞİ NE ZAMAN YAPILIR?<br>Hıdırellez duası birçok kaynakta yer alan bilgiye göre gece yapılır. İşte hıdırellez duası:
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Bin bir adım bir adım Allah bir adım adım Kerim kerem Allah Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.<br><br>
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HIDIRELLEZ GÜL AĞACI DİLEĞİ NASIL YAPILIR?<br>Hıdırellez geleneklerinden en bilineni gül ağacı altına dilek dilemektir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir.
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Dileğimizi tahta çöpleri ağacın dibine dizerek betimleyebiliriz. Örneğin ev sahibi olmak istiyorsak tahta çöpleri gül ağacının dibine ev şeklinde dizebiliriz.<br><br>
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Fakat sabah olduğu yerden toplayıp suya atmalıyız.
Hıdırellez şenlikleri İstanbul'da nerede, ne zaman yapılacak 2022?
UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde yer alan ve Anadolu da dahil olmak üzere Ortadoğu, Orta Asya ve Balkanlar'da kutlanan Hıdırellez şenliklerinde, bu yıl da çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Şenlik, kutlama ve etkinlik programı merak edilen başka bir unsur oldu. Peki Hıdırellez şenlikleri İstanbul'da nerede, ne zaman yapılacak? İşte İstanbul'daki Hıdırellez etkinlikleri ve konserleri...

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