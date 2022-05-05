Emine Erdoğan'dan Hıdırellez mesajı

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği Hıdırellez'de neler yapılması gerektiği, ne zaman olduğu ve ne olduğu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hıdırellez'in tüm insanlığa bereket huzur ve sağlık getirmesi dileğinde bulundu. Hıdırellez nedir, ne zaman? İşte detaylar...

Emine Erdoğan Hıdırellezi kutladı

Emine Erdoğan, Hıdırellez dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Toprağa bereket, tohuma bolluk getiren bahar, haneleri huzur, kalpleri şifa ile doldursun. Kutlu olsun Hıdırellez. Hızır ve İlyas peygamberlerin kavuştuğu, baharın ve bereketin müjdecisi Hıdırellez'inizi kutluyor, bu güzel günün tüm insanlığa bereket, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Toprağa bereket, tohuma bolluk getiren bahar, haneleri huzur, kalpleri şifa ile doldursun. Kutlu olsun #Hıdırellez. pic.twitter.com/alpafwXCJM — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 5, 2022

Hıdırellez nedir?

Hıdırellez, eski çağlardan beri bahar- yaz mevsim bayramı olarak kutlanıyor. Hızır ve İlyas'ın her sene bir kez kavuştuğu gün olduğuna inanılıyor.

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Hıdırellez her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanıyor. "Hıdırellez", Anadolu, Orta Doğu, Irak, Suriye, Kırım, Azerbaycan ile Balkan ülkelerinde "bayram" olarak değerlendiriliyor.

Hıdırellez ne zaman?

Hıdırellez her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanıyor. "Hıdırellez", Anadolu, Orta Doğu, Irak, Suriye, Kırım, Azerbaycan ile Balkan ülkelerinde "bayram" olarak değerlendiriliyor.

Hıdırellez gelenekleri nelerdir?

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Özlem Güzel Hıdırellez günü kutlamaları hakkında, ‘Öncesinde evler temizlenir, kına yakılır, temiz kıyafetler hazırlanır. Bazı yörelerde Hızır orucu tutulur. Hıdırellez pilavı, çörek, börek, sütlaç gibi yiyecekler hazırlanır. Hıdırellez günü ev temizlenmez, dikiş dikilmez, tarla sürülmez, çamaşır yıkanmaz, ağaç kesilmez. Hıdırellez günü sabah erkenden pencereler ve kapılar açılarak, bereket ve sağlık duaları edilir. Ataların mezarları ya da türbeler ziyaret edilir. Bir gün önceden hazırlanan yiyecekler ile Hızır'ın uğradığı düşünülen Hızır kapısı adı verilen kale, yatır gibi yerlere ya da Hızır'ın İlyas ile buluştuğu düşünülen yeşillik kırlara akrabalar ve komşularla gidilir. Bazen Hızır hakkı için buralarda kurbanlar kesilir. Topluca eğlenceler yapılır, şarkılar, maniler söylenir. Doğanın yeniden canlanması simgeleyen bir ateş yakılır ve üstünden atlanır.’ dedi.

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