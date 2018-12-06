Hilton Garden Inn Canpark Ümraniye, 2019 yılında Rusya, Çin, Türki Cumhuriyetler ve Hindistan pazarlarından daha fazla pay almayı planlıyor

İstanbul’un finans ve ticaret merkezinde bulunan Hilton Garden Inn Canpark Ümraniye, bu yıl yerli misafirlerin yanı sıra; Almanya, Çin, İngiltere, Amerika gibi birçok ülkeden gelen kurumsal misafirler, sağlık turizmi için gelenler ve Canpark Avm ile aynı komplekste yer aldığı için Ortadoğulu turistler tarafından yoğun talep gördü.

Son aylarda mevcut pazarların yanı sıra, Azerbaycan ve Rus pazarlarından artış yaşadıklarını belirten Hilton Garden Inn Canpark Ümraniye Genel Müdürü Alp Atilla, şunları kaydetti:

“Planlarımızın tuttuğu, başarılı bir yılı tamamlamak üzereyiz. Canpark Avm ile aynı komplekste yer alan otelimizi, yurtiçi ve yurtdışındaki hedef pazarlarımızda tanıtmaya devam edeceğiz. Otel&Avm karma projesi özelliğimiz ile Ümraniye Bölgesi’nde başlattığımız alışveriş, eğlence ve konaklama turizmini içeren Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden gelen misafirlerimizin sayısını artırmayı sürdürüyoruz. Mevcut Amerika ve Avrupa ülkelerinden misafirlerimizin yanı sıra, gelecek yıl Rusya, Çin, Türki Cumhuriyetler ve Hindistan pazarlarından daha fazla pay almayı istiyoruz ve bu pazarlarda tanıtım faaliyetlerimizi arttıracağız” dedi.

Bu ay, şirketlerin yılsonu etkinliklerinde artış yaşanıyor

Son aylarda kriz nedeniyle ertelenen toplantılardan, bir kısmının bu ay içinde yapılmakta olduğunu anlatan Alp Atilla, şunları söyledi:

“Bu yıl, Eylül, Ekim, Kasım aylarında kriz nedeniyle ertelenen toplantılar olmuştu. Onlardan bir kısmının, bu ay içinde yapılması gerçekleşiyor. Bu ay, yılsonu toplantıları ve etkinlikleri nedeniyle hareketli günler geçireceğiz” diye konuştu.

Gelecek yılın Ocak ve Şubat aylarına yüksek bir talebin bulunduğunu da kaydeden Alp Atilla, 2019’un mevcut pazarlar ve hedef pazarlarda yapılacak çalışmalarla birlikte yoğun ve hedeflere ulaşılan bir yıl olabileceğini sözlerine ekledi.