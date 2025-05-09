Hindistan yönetimi, 6 Mayıs 2025’te Pakistan’a yönelik geniş çaplı bir hava saldırısı gerçekleştirdi. “Sindoor Operasyonu” adı verilen bu askeri hamlenin, Nisan ayında Hindistan kontrolündeki Keşmir’de sivillere yönelik yapılan kanlı terör saldırısına bir misilleme olduğu belirtildi. Yeni Delhi yönetimi, saldırının “adaletin yerine getirilmesi” olduğunu vurgularken, Pakistan’dan sert tepkiler geldi.

SALDIRI NEREDE VE NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?

Hindistan ordusu, Pakistan topraklarıyla birlikte Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir bölgesinde önceden belirlenen hedefleri vurdu. Saldırı, 7 Mayıs'ta gerçekleşti. Bölgeden gelen bilgilere göre askeri noktalar ve militan kampları hedef alındı.

OPERASYONUN ADI NEDEN “SINDOOR” OLARAK BELİRLENDİ?

Hindistan medyasına göre, “Sindoor” adı, sadece askeri değil, aynı zamanda sembolik bir anlam taşıyor. Sindoor, Hindu evli kadınların saç diplerine sürdüğü kırmızı tozun adıdır. Evliliğin, bağlılığın ve eşin hayatta olduğunun sembolü olarak kabul edilen bu gelenek, özellikle Kuzey Hindistan’da yaygındır.

SİNDOOR NEYİ TEMSİL EDİYOR, NE MESAJ VERİLMEK İSTENDİ?

Operasyonun adında bu sembolün tercih edilmesinin nedeni, saldırıda eşlerini kaybeden kadınlara ithafen yapıldığı yönünde. Hint basını, bu ismin özellikle adaletin sağlandığını ve yitirilen canlara karşı ulusal bir sadakat göstergesi olduğunu ifade etti. Operasyonun duyurulduğu sırada Hindistan ordusu, X platformunda bir sindoor fotoğrafı paylaşarak sembolik bir vurgu yaptı.

SİNDOOR OPERASYONU KİME MESAJ VERİYOR?

Bu isim seçimiyle Hindistan, hem iç kamuoyuna hem de uluslararası topluma kültürel kodlarla yüklü bir mesaj gönderdi. Evliliğin kutsallığı üzerinden şekillenen bu isimlendirme, saldırıda yaşamını yitirenlerin eşlerine bir saygı olarak görülüyor.



















