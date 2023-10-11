A Milli Futbol Takımı Euro 2024 Elemeleri D Grubu 6. haftasında deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşacak. Vincenzo Montella yönetiminde ilk maçına çıkacak olan A Milliler grupta zorlu rakibi karşısında 4. galibiyetini elde ederek liderliği devralmak istiyor. A Milli takımın ve Hırvatistan’ın grupta 3 galibiyeti ve 10 puanı bulunuyor. Montella’nın zorlu deplasmanda nasıl bir ilk 11’le sahaya çıkacağı ise merak konusu. Hırvatistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları.

HIRVATİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Euro 2024 Elemeleri D Grubu Hırvatistan - Türkiye maçı 12 Ekim Perşembe saat 21.45 ’te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

HIRVATİSTAN - TÜRKİYE MAÇ KADROSU

A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu şöyle:Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (Troyes), Ertaç Özbir (Adana Demirspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Kaan Ayhan (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers), Rayyan Baniya (Trabzonspor)

Orta saha: Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Leicester City), Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun (Beşiktaş), Kenan Yıldız (Juventus), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

MUHTEMEL 11’LER

HIRVATİSTAN

1 Dominik Livakovic

2 Josip Stanisic

3 Borna Barisic

4 Josko Gvardiol

6 Josip Sutalo

10 Luka Modric

11 Marcelo Brozovic

16 Luka Ivanusec

9 Andrej Kramaric

14 Ivan Perisic

17 Bruno Petkovic

TÜRKİYE

1 Mert Günok

2 Zeki Çelik

3 Merih Demiral

14 Abdülkerim Bardakçı

5 Salih Özcan

6 Orkun Kökçü

10 Hakan Çalhanoğlu

20 Ferdi Kadıoğlu

7 Kerem Aktürkoğlu

9 Barış Alper Yılmaz

8 İrfan Can Kahveci

HIRVATİSTAN - TÜRKİYE CANLI SKOR

EURO 2024 ELEMELERİ PUAN DURUMU

EURO 2024 ELEMELERİ MAÇ FİKSTÜRÜ

EURO 2024 ELEMELERİ GOL KRALLIĞI

12. RANDEVU

Milliler, bugüne kadar Hırvatistan ile 11 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda ay-yıldızlılar, 1 galibiyet elde ederken, 4 kez de yenildi. 6 müsabaka ise berabere sona erdi. Milliler, Hırvatistan ağlarına 9 gol gönderirken, kalesinde ise 15 gol gördü. İki ülke son olarak grubun ikinci mücadelesinde Bursa’da karşı karşıya geldi ve Hırvatistan 2-0’lık skorla kazandı.

Millilerin 619. maçı

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan mücadelesiyle tarihindeki 619. maçını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 338’si resmi, 280’i özel olmak üzere toplamda 618 karşılaşmada 1’i hükmen olmak üzere 239 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 233 mağlubiyet ve 146 kez de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 842 gol kaydederken, kalesinde ise 885 gole engel olamadı.

Vincenzo Montella ilk maçında

Teknik Direktör Stefan Kuntz’un ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı ile ilk maçına Hırvatistan karşısında çıkacak.

2023 yılında 6 maç yaptı

A Milli Futbol Takımı, 2023 yılında 5’i resmi, 1’i de özel maç olmak üzere toplam 6 karşılaşma oynadı. Ay-yıldızlılar, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Milli takım, son olarak Belçika’da Japonya ile mücadele etti ve sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Anthony Taylor düdük çalacak

Hırvatistan ile Türkiye arasındaki karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor’ın yardımcılıklarını Gary Beswick ile Adam Nunn yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Michael Salisbury olacak. Müsabakada VAR’da Stuart Attwell ve AVAR’da John Brooks görev yapacak.

Ertaç Özbir ve Kenan Yıldız ilk kez milli takımda

A Milli Futbol Takımı’nda Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir ve Juventus’tan Kenan Yıldız ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Aday kadroya çağırılan Ozan Kabak ise Hoffenheim’ın, Werder Bremen ile oynadığı müsabakada omzundan yaşadığı sakatlıktan dolayı çıkarıldı.







