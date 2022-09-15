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Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete’de yayınlandı: HSK karları isim listesi

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Listede 49 hakim, 24 savcı ve 72 idari yargı hakiminin ismi yer aldı. Listede adlarını bulamayanlar da 30 gün içinde HSK'ye yazılı müracaatta bulunarak, durumlarının yeniden incelenmesini talep edebilecek. İşte HSK hakim savcı görevde yükselme listesi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HSK görevde yükselme Listesi yayılandı mı? Hakim savcı görevde yükselme listesi
Özgün

Resmi Gazete'de 15 Eylül 2022 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. HSK kararlarında, birinci dereceye yükselmiş olup 31 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarından oluşan listelere yer verildi. Listede 49 hakim, 24 savcı ve 72 idari yargı hakiminin ismi yer aldı.

Birinci dereceye yükselme incelemesine girecek HSK listesinde var mı?

Ağustos 2022 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmedi. Listede ismi olmayanlar HSK’ya başvurabilecek.

Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler, yayım tarihinden itibaren bir ay içinde HSK’ya yazılı başvurarak durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

HSK listesinde adı bulunmayan HSK’ya kaç gün içinde başvuracak?

HSK’nın bir başka kararında da iki yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Ağustos 2022 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı. Söz konusu kararda da sürelerini doldurdukları halde listede adlarını bulamayanlar da 30 gün içinde HSK’ya yazılı müracaat ederek durumlarının yeniden incelenmesini talep edebilecek.

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları isim listesi

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