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Atama kararları Resmi Gazete'de: 15 Ekim 2022 Perşembe atama listesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, çok sayıda kamu kurumu ve kuruluşlarında çeşitli atamalar gerçekleştirildi. 15 Ekim 2022 Perşembe Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi göre, Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu başkanlığına, Beşinci Adli İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzm. Dr. Caner Beşkoç atanırken, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında açık bulunan başkan yardımcılığına Ahmet Kürşad Dosdoğru atandı. Peki

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kim nereye atandı? Hangi bakanlık ve kurumlarda atamalar yapıldı? İşte 15 Ekim 2022 Resmi Gazete atama kararları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Resmi Gazete atama karları: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kim nereye atandı?
Son dakika: Resmi Gazete atama kararlar:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, çok sayıda kamu kurum ve kuruluşlarında atamalar gerçekleştirildi. Erdoğan'ın imzasıyla 17 üniversiteye rektör atandı.

Resmi Gazete atama kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre; Adalet Bakanlığında açık bulunan adalet müfettişliklerine Erkan Öncel, Yavuz Selim Can, Murat Dönmez, Burak Soytürk, Yunus Biçen ve Mehmet Burak Turan atandı. Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyesi Uzman Doktor Emre Çıkaklıoğlu, Nöroloji Üyesi Profesör Doktor Ayhan Köksal ve Göğüs Hastalıkları Üyesi Uzm. Dr. Özlem Saniye İçmeli görevden alındı. Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu başkanlığına, Beşinci Adli İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzm. Dr. Caner Beşkoç atandı. Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji üyeliğine, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Selahattin Kuşhan görevlendirildi. Adli Tıp Kurumu Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları üyeliğine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Umut görevlendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne, Şırnak İl Müdürü Muzaffer Akçam atandı. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında açık bulunan başkan yardımcılığına Ahmet Kürşad Dosdoğru atanırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mustafa Erdoğan ise görevden alındı.

Hangi üniversiteye rektör atandı?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Tekin, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Altun, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Özcan, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersan Aslan, Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Recep Bentli, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turhan Kaçar, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Samsun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmut Aydın, Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Tarsus Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Aydın, Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu göreve getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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