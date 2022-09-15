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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğretmenlere müjde: Yüzde 50 konaklama indirimi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin yüzünü güldürecek son dakika müjdesini verdi. Ban Mahmut Özer, öğretmenlerin bugünden itibaren öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabileceğini duyurdu. Peki öğretmen evi nerelerde var? İşte il il öğretmen evi adres ve telefon numarası bilgileri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Öğretmenevi konaklama fiyatları 2022 ne kadar? Öğretmenlere öğretmenevlerinde yüzde kaç indirim var?
Öğretmenevi konaklama fiyatları

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den binlerce öğretmeni sevindirecek müjde geldi. MEB Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim yılının tamamlandığı 17 Haziran'dan itibaren yaz boyu okul yöneticileri ile hazırlık toplantıları yaptıklarını belirtti.

Öğretmenevi konaklama indirimi ne kadar?

Öğretmen ve okul yöneticileri ile sürekli birlikte zaman geçirdiklerini ifade eden Özer, şunları kaydetti: "Öğretmenlerimizin bize ilettiği talepleri değerlendirerek onların çalışma koşullarını iyileştirmek için adım atmaya devam ediyoruz. Öğretmenlerimizin istekleri arasında öğretmenevlerinden diğer kamu personelinden daha yüksek bir indirimle faydalanmak yer alıyordu. Bu yönde yeni bir adım attık. Düzenlemeye ilişkin yazıyı illerimize gönderdik. Bugünden itibaren öğretmenlerimiz öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimle konaklayabilecek."

Öğretmenevleri nerede var?

Türkiye genelinde 551 öğretmenevi bulunuyor.

Öğretmenevi adres ve telefon bilgileri için tıklayın

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