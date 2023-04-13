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19 milyon öğrenci ikinci ara tatiline giriyor: Ara tatil ne zaman bitiyor?

2022-2023 eğitim öğretim yılının 12 Eylül 2022'de başlayan ikinci ara tatili başlıyor. İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci, yarından itibaren ara tatile giriyor. Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek. Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak. Peki ara tatil ne zaman bitecek? Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak?

17:03 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
MEB takvimi ile okullarda ikinci ara tatil tarihleri

MEB takvimi ile okullarda ikinci ara tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre bu yıl okullarda ikinci ara tatil, 17-20 Nisan'da uygulanacak ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek. Öğrenciler ikinci dönemin ara tatili öncesi son derslerine yarın girecek.

İkinci ara tatil ne zaman bitecek, tatil kaç gün?

Ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek. Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak. Ara tatil sonrası 24 Nisan Pazartesi gününden itibaren öğrenciler, okullarda eğitim öğretime devam edecek.

Yaz tatil tarihi: Okullar ne zaman kapanacak?

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

2023 LGS sınavı ne zaman?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kılavuzuna ilişkin yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı: "LGS kapsamında merkezi sınav, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde 4 Haziran 2023'te yapılacak.

YKS ne zaman 2023?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran 2023, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi de 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak.


#MEB
#nisan ara tatili
#meb takvimi
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