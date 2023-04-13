AK Parti'nin seçim beyannamesi kamuoyuna açıklandı. Beyannamede 6 bölüm 31 başlıkta vaatler sıralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatlerinden biri evlilik kredisi oldu. Erdoğan yeni evlenen çiftlere faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi vereceklerini duyurdu. Peki Ev hanımlarına emeklilik desteği şartları neler olacak? İşte 2023 evlilik kredisi şartları ve vade oranları ile ilgili detaylar.