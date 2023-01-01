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Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Serie A 4. haftası açılış maçında Inter evinde Milan’ı konuk edecek. San Siro’da oynanacak karşılaşmayı hakem Simone Sozza yönetecek. Ligde çıktığı 3 maçıda kazanan iki takım son olarak Şampiyonlar Ligi’nde karşı karşıya geldi. Inter bu maçta Milan’ı evinde 1-0 mağlup etti. Ezeli rakiplerin son dört karşılaşmasını ise yine Inter kazandı. Peki, Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve canlı skor ekranı.

11:44 . 16/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Inter, İtalya Serie A 4. haftasında evinde Milan’ı konuk ediyor. Ligde 9 puanla ilk 2 sırayı paylaşan Inter ve Milan bugün mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Ezeli rakipler son olarak Şampiyonlar Ligi’nde karşı karşıya geldi. Bu maçı Inter evinde 1-0 kazandı. Peki, Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

INTER - MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İtalya Serie A 4. haftası Inter - Milan maçı
bu akşam saat 19.00
’da başlayacak. Karşılaşma
S SPORT PLUS
ve
S SPORT 2
ekranlarından naklen yayınlanacak.

INTER - MİLAN MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

INTER

1 Yann Sommer

6 Stefan de Vrij

32 Federico Dimarco

36 Matteo Darmian

95 Alessandro Bastoni

2 Denzel Dumfries

20 Hakan Çalhanoğlu

22 Henrikh Mkhitaryan

23 Nicolo Barella

9 Marcus Thuram

10 Lautaro Martinez

MİLAN

16 Mike Maignan

2 Davide Calabria

19 Theo Hernandez

20 Pierre Kalulu

28 Malick Thiaw

8 Ruben Loftus-Cheek

11 Christian Pulisic

14 Tijjani Reijnders

33 Rade Krunic

9 Olivier Giroud

10 Rafael Leao

INTER MİLAN CANLI SKOR

İTALYA SERİE A GÜNCEL PUAN DURUMU

İTALYA SERİE A 4. HAFTA FİKSTÜRÜ





#Inter
#Milan
#İtalya Serie A
#Simone Inzaghi
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