Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Inter, İtalya Serie A 4. haftasında evinde Milan’ı konuk ediyor. Ligde 9 puanla ilk 2 sırayı paylaşan Inter ve Milan bugün mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Ezeli rakipler son olarak Şampiyonlar Ligi’nde karşı karşıya geldi. Bu maçı Inter evinde 1-0 kazandı. Peki, Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.
INTER - MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
INTER - MİLAN MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
INTER
1 Yann Sommer
6 Stefan de Vrij
32 Federico Dimarco
36 Matteo Darmian
95 Alessandro Bastoni
2 Denzel Dumfries
20 Hakan Çalhanoğlu
22 Henrikh Mkhitaryan
23 Nicolo Barella
9 Marcus Thuram
10 Lautaro Martinez
MİLAN
16 Mike Maignan
2 Davide Calabria
19 Theo Hernandez
20 Pierre Kalulu
28 Malick Thiaw
8 Ruben Loftus-Cheek
11 Christian Pulisic
14 Tijjani Reijnders
33 Rade Krunic
9 Olivier Giroud
10 Rafael Leao