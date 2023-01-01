Inter, İtalya Serie A 4. haftasında evinde Milan’ı konuk ediyor. Ligde 9 puanla ilk 2 sırayı paylaşan Inter ve Milan bugün mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Ezeli rakipler son olarak Şampiyonlar Ligi’nde karşı karşıya geldi. Bu maçı Inter evinde 1-0 kazandı. Peki, Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.