Dünya genelinde 1.65 milyarı aşkın kullanıcıya sahip teknoloji devi Apple, yeni güncellemesi iOS 17’yi tanıttı. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen WWDC 2023 etkinliğinde İOS 17 ile birlikte hangi özelliklerin ve yeniliklerin geleceğinden bahsedildi. Yapılan etkinlik sonrası ‘’iOS 17 özellikleri neler, ne zaman çıkacak?, iOS 17'yi alacak cihazlar hangileri?, iOS 17'yi hangi cihazlar destekleyecek?" gibi sorular iPhone kullanıcıları tarafından merak edilen sorular arasında yerini aldı. İşte iOS 17 alacak tüm cihazlar ve yeni güncellemenin özellikleri.