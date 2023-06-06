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iPhone 14, iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max Fiyatı ve Teknik Özellikleri

Teknoloji devi Apple Türkiye’de 3 hafta önce yüzde 10 oranında yaptığı zammın ardından birçok ürününe yeniden zam yaptığını duyurdu. Gelen zamların ardından iPhone 14, iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max fiyatları tekrar gündemde yer aldı. En düşük iPhone 14 modeli 37 bin 999 TL’yi görürken Pro Max modeli ise bu fiyatın 2 katına çıktı. Peki iPhone 14, iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max fiyatı ne kadar, özellikleri neler? İşte soruların yanıtları.

14:38 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
iPhone 14, iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max

Apple, iOS 17 ile WWDC 23 etkinliğinin hemen ardından 2 hafta önce yaptığı yüzde 10 zama ek olarak birçok ürününe yeniden zam yaptı. Son zamlarla birlikte güncel iPhone 14, iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max fiyatları da değişti. İşte detaylar.

İPHONE 14, İPHONE 14 PRO VE 14 PRO MAX FİYATI NE KADAR?

iPhone 14 :
37 bin 999 TL

256 GB: 40 bin 999 TL

512 GB: 46 bin 999 TL

iPhone 14 Plus
– 128 GB: 41 bin 199 TL

256 GB: 44 bin 999 TL

512 GB: 50 bin 999 TL

iPhone 14 Pro
– 128 GB: 48 bin 999 TL

256 GB: 51 bin 999

512 GB: 57 bin 999 TL

1 TB : 63 bin 999 TL

iPhone 14 Pro Max
– 128 GB: 52 bin 999 TL

256 GB: 55 bin 999 TL

512 GB: 61 bin 999 TL

1 TB – 67 bin 999 TL

İPHONE 14, İPHONE 14 PRO VE 14 PRO MAX ÖZELLİKLERİ NELER?

İPHONE 14

Ekran Boyutu:6.1 İnç

Dahili Depolama:128 GB

Bellek (RAM):6 GB

Batarya Kapasitesi (Tipik):3279 mAh

Hat Sayısı:Çift Hat

Hızlı Şarj:Var 5G:Var

4.5G Desteği:Var

Suya Dayanıklılık:Var

Suya Dayanıklılık Seviyesi:IPX8CPU Frekansı:3.2 GHz

CPU Çekirdeği:6 Çekirdek

Çıkış Tarihi:2022, Eylül

SAR Değeri 10g (Baş):0.98 W/kg

Ekran / Gövde Oranı:85.62 %Kamera Çözünürlüğü:12 MP

Ekran Çözünürlüğü:1170x2532 (FHD+) Piksel

Parmak izi Okuyucu:Yok

İPHONE 14 PRO

Ekran Boyutu:6.1 İnç

Dahili Depolama:128 GB

Bellek (RAM):6 GB

Batarya Kapasitesi (Tipik):3200 mAh

Hat Sayısı:Çift Hat

Hızlı Şarj:Var 5G:Var

4.5G Desteği:Var

Suya Dayanıklılık:Var

Suya Dayanıklılık Seviyesi:IPX8

CPU Frekansı:3.46 GHz

CPU Çekirdeği:6 Çekirdek

Çıkış Tarihi:2022, Eylül

SAR Değeri 10g (Baş):0.98 W/kg

Ekran / Gövde Oranı:85.73 %

Kamera Çözünürlüğü:48 MP

Ekran Çözünürlüğü:1179x2556 (FHD+) Piksel

Parmak izi Okuyucu:Yok

İPHONE 14 RPO MAX

Ekran Boyutu:6.7 İnç

Dahili Depolama:128 GB

Bellek (RAM):6 GB

Batarya Kapasitesi (Tipik):4323 mAh

Hat Sayısı:Çift Hat

Hızlı Şarj:Var 5G:Var

4.5G Desteği:Var

Suya Dayanıklılık:Var

Suya Dayanıklılık Seviyesi:IPX8

CPU Frekansı:3.46 GHz

CPU Çekirdeği:6 Çekirdek

Çıkış Tarihi:2022, Eylül

SAR Değeri 10g (Baş):0.99 W/kg

Ekran / Gövde Oranı:87.63 %

Kamera Çözünürlüğü:48 MP

Ekran Çözünürlüğü:1290x2796 (FHD+) Piksel

Parmak izi Okuyucu:Yok




#iPhone 14
#iPhone 14 Pro
#14 Pro Max
#Apple
#İOS 17
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