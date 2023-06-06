iPhone 14, iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max
Apple, iOS 17 ile WWDC 23 etkinliğinin hemen ardından 2 hafta önce yaptığı yüzde 10 zama ek olarak birçok ürününe yeniden zam yaptı. Son zamlarla birlikte güncel iPhone 14, iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max fiyatları da değişti. İşte detaylar.
İPHONE 14, İPHONE 14 PRO VE 14 PRO MAX FİYATI NE KADAR?
256 GB: 40 bin 999 TL
512 GB: 46 bin 999 TL
256 GB: 44 bin 999 TL
512 GB: 50 bin 999 TL
256 GB: 51 bin 999
512 GB: 57 bin 999 TL
1 TB : 63 bin 999 TL
256 GB: 55 bin 999 TL
512 GB: 61 bin 999 TL
1 TB – 67 bin 999 TL
İPHONE 14, İPHONE 14 PRO VE 14 PRO MAX ÖZELLİKLERİ NELER?
İPHONE 14
Ekran Boyutu:6.1 İnç
Dahili Depolama:128 GB
Bellek (RAM):6 GB
Batarya Kapasitesi (Tipik):3279 mAh
Hat Sayısı:Çift Hat
Hızlı Şarj:Var 5G:Var
4.5G Desteği:Var
Suya Dayanıklılık:Var
Suya Dayanıklılık Seviyesi:IPX8CPU Frekansı:3.2 GHz
CPU Çekirdeği:6 Çekirdek
Çıkış Tarihi:2022, Eylül
SAR Değeri 10g (Baş):0.98 W/kg
Ekran / Gövde Oranı:85.62 %Kamera Çözünürlüğü:12 MP
Ekran Çözünürlüğü:1170x2532 (FHD+) Piksel
Parmak izi Okuyucu:Yok
İPHONE 14 PRO
Ekran Boyutu:6.1 İnç
Dahili Depolama:128 GB
Bellek (RAM):6 GB
Batarya Kapasitesi (Tipik):3200 mAh
Hat Sayısı:Çift Hat
Hızlı Şarj:Var 5G:Var
4.5G Desteği:Var
Suya Dayanıklılık:Var
Suya Dayanıklılık Seviyesi:IPX8
CPU Frekansı:3.46 GHz
CPU Çekirdeği:6 Çekirdek
Çıkış Tarihi:2022, Eylül
SAR Değeri 10g (Baş):0.98 W/kg
Ekran / Gövde Oranı:85.73 %
Kamera Çözünürlüğü:48 MP
Ekran Çözünürlüğü:1179x2556 (FHD+) Piksel
Parmak izi Okuyucu:Yok
İPHONE 14 RPO MAX
Ekran Boyutu:6.7 İnç
Dahili Depolama:128 GB
Bellek (RAM):6 GB
Batarya Kapasitesi (Tipik):4323 mAh
Hat Sayısı:Çift Hat
Hızlı Şarj:Var 5G:Var
4.5G Desteği:Var
Suya Dayanıklılık:Var
Suya Dayanıklılık Seviyesi:IPX8
CPU Frekansı:3.46 GHz
CPU Çekirdeği:6 Çekirdek
Çıkış Tarihi:2022, Eylül
SAR Değeri 10g (Baş):0.99 W/kg
Ekran / Gövde Oranı:87.63 %
Kamera Çözünürlüğü:48 MP
Ekran Çözünürlüğü:1290x2796 (FHD+) Piksel
Parmak izi Okuyucu:Yok