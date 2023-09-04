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iPhone 15 ne zaman tanıtılacak, saat kaçta, nereden yayınlanacak?

iPhone 15 tanıtım tarihi teknoloji tutkunları tarafından araştırılıyor. Yeni model telefonlarını her sene Eylül ayında tanıtan Apple yeni modelini tanıtmak için yine Eylül ayını seçti. Merakla beklenen iPhone 15’in tanıtımına sayılı günler kaldı. Yeni seride bir önceki seriye göre, yeni model hız, kamera ve donanım olarak 14’e göre geliştirilmiş şekilde piyasaya çıkacak. Peki, iPhone 15 ne zaman tanıtılacak, saat kaçta, nereden yayınlanacak? İşte soruların yanıtları ve iPhone 15 canlı yayın linki

17:22 . 4/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
iPhone 15 ne zaman tanıtılacak, saat kaçta, nereden yayınlanacak?

iPhone 15 ne zaman tanıtılacak, saat kaçta, nereden yayınlanacak?

Apple’ın iPhone 15 modelini tanıtmasına sayılı günler kaldı. Kullanıcılar geri sayıma geçti. Yeni model iPhone 15’de 8 GB ram ve 8K video kaydı yapabilmesi öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Arka kameranın 4 mercekli olacağı tahmin ediliyor. Peki, iPhone 15 ne zaman tanıtılacak, saat kaçta, nereden yayınlanacak? İşte detaylar.

İPHONE 15 NE ZAMAN TANITILACAK, SAAT KAÇTA, NEREDEN YAYINLANACAK?

Apple yeni modelini tanıtmak için yine Eylül ayını seçti. Etkinliğe sayılı günler kala nefesler tutuldu. Merakla beklenen iPhone 15’in tanıtımı dünyayla eş zamanlı 12 Eylül’de Türkiye saati ile 20.00’da gerçekleştirilecek. Yeni seride bir önceki seriye göre, yeni model hız, kamera ve donanım olarak 14’e göre geliştirilmiş şekilde piyasaya çıkacak. Yeni modelde 8 GB ram ve 8K video kaydı yapabilmesi öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Yeni modelde arka kameranın 4 mercekli olacağı tahmin ediliyor.

İPHONE 15’DE HANGİ RENKLER OLACAK?

Apple, siyah, pembe, sarı, mavi, yeşil temaları baz model iPhone 15 ve 15 Plus’da kullanırken, Pro modelleri satın almak isteyen kullanıcılara gümüş, gri, siyah ve mavi olmak üzere 4 farklı renk seçeneği sunacak.

İPHONE 15 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Yeni model iPhone 15’in piyasaya 72 bin 200 TL’den satışa sunulması bekleniliyor.



#iPhone 15
#Apple
#iPhone
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iPhone 15 ne zaman tanıtılacak, saat kaçta, nereden yayınlanacak?