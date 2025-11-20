İstanbul'daki baraj doluluk oranlarına dair 20 Kasım tarihli veriler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranı, İstanbul'un su tüketimi ve gelecekteki ihtiyaçları hakkında önemli bilgiler veriyor. İSKİ'nin 20 Kasım Perşembe günü açıkladığı barajlardaki doluluk oranı verilerini sizler için derledik.
İstanbul'da geçtiğimiz yaz mevsiminde yüzde 26 seviyelerine kadar düşen baraj doluluk oranları kış mevsiminin gelmesi havaların soğuması ve yağışların artmasıyla birlikte yüzde 50'nin üzerinde seyretmeye başladı. İSKİ 20 Kasım 2025 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaştı.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI GÜNCEL VERİLER
İstanbul'daki; Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında toplam su oranı yüzde 20.5 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJLARI SU SEVİYESİ SON DURUM
Baraj Adı Baraj Kapasitesi (m3) Doluluk Oranı (%) Açıklama
Ömerli Barajı % 18,03
Darlık Barajı % 29,27
Elmalı Barajı % 51,15
Terkos Barajı % 22,86
Alibey Barajı % 12,64
Büyükçekmece Barajı % 22,29
Sazlıdere Barajı % 19,95
Istrancalar Barajı % 20,07
Kazandere Barajı % 2,07
Pabuçdere Barajı % 4,05