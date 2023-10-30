Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna İsrail, Gazze'yi vurarak kaşılık vermişti. Şu ana kadar binlerce kişi öldü ve yaralandı. Gazze'deki durum her geçen gün daha da kötüye giderken İsrail saldırılarına devam ediyor.

İsrail binlerce sivilin sığındığı Kudüs Hastanesi’ni vurmakta tehdit etti

Güvenli olduğu düşüncesiyle Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi'ne sığınan 12 bin kişi, bombalama sırasında zor anlar yaşadı.

Filistin Kızılayı, yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının Kudüs Hastanesi'ni bombalamakla tehdit ettiğini ve derhal boşaltılmasını istediğini duyurdu.

Gazze'nin Tel el-Heva bölgesinde bulunan Kudüs Hastanesi'ndeki sağlık personelinden ve oraya sığınan sivillerden hastaneyi terk etmelerini isteyen İsrail askeri güçlerinin hastane çevresini kasıtlı olarak bombardımana maruz bıraktığı, bazı bölümlerinin hasar gördüğü belirtilen açıklamada, hastanedeki sağlık personelinin görevlerini terk etmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, güvenli olduğu gerekçesiyle Kudüs Hastanesi'ne 12 bin kişinin sığındığı, bunun dışında hasta ve yaralılarla birlikte yaklaşık 800 kişinin hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

Öte yandan İsrail'in, 1000 kişinin sığındığı bir Ortodoks Kültür Merkezi ile 500'den fazla kişinin sığındığı bir Rum Okulu'nu bombalama tehdidinde bulunduğu aktarıldı.

Gazze’de kaç kişi hayatını kaybetti?

İsrail'in 23 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı, 302 artarak 8 bin 5'e yükseldi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze'de meydana gelen yıkıma ve can kayıplarına ilişkin bilgi verdi. Maruf ayrıca, saldırılarda, 80 hükümet binasının, 47 caminin, 3 kilisenin ve 203 okulun bombalandığını, bunlardan 37'sinin hizmet dışı kaldığını söyledi.

Ofis Başkanı Maruf, saldırılarda ayrıca 116 sağlık personeli ile kurtarma ekibinden 18 kişinin hayatını kaybettiği, 12 hastane ile 32 sağlık merkezinin de hizmet dışı kaldığı bilgisini paylaştı. İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

10:33 Hamas, İsrail'i vurdu

Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketler güneydeki Netivot kentini vurdu. Magen David Adom ambulans servisi roketin bir eve isabet ettiğini duyurdu. Olay yerinden ilk görüntüler İsrail basınında yer alırken can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Times of Israel'de yer alan habere göre, Gazze'den Netivot'a tahminen 30 roket fırlatıldı

08.30 İsrail, Suriye'de karakol vurdu

Suriye devlet televizyonu aktardığı haberde, İsrail’in Dera kentine hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Hava saldırılarında iki ordu karakolunun hedef alındığı aktarıldı.

06.00 35 gazeteci hayatını kaybetti

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Telegram sayfasından yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları sonucu 35 gazetecinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Gazze'de bazı bölgelerde internet erişimi kesildi

Filistin telekomünikasyon şirketi Jawwal'in Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Rıdvan bölgesindeki ana jeneratörün arızalanması sonucu internet erişimi ve iletişimde kesinti yaşandığı kaydedildi.

Arızanın giderilmesine yönelik çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilen açıklamada, saldırıların başladığı günden itibaren internet erişimi, sabit hatlar ve mobil cihazlardaki iletişimde sık sık kesintiler meydana geldiği hatırlatıldı.







