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İstanbul imsakiye listesi 2023

2023 İstanbul İmsakiye listesi haberimizde. Tüm dünyada imsak vaktiyle başlayacak olan Ramazan orucu akşam ezanıyla iftar yapılacak. İl ve ülkelere göre iftar vakti ve sahur vakti farklılık göstermektedir. İşte İstanbul İmsakiye 2023: İstanbul İftar Vakti - İstanbul Sahur Vakti - İstanbul İmsak Vakti.

15:21 . 23/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İstanbul imsakiye

İstanbul imsakiye

Diyanet tarafından 2023
yayımlandı. On bir ayın sultanı olan ramazanın gelmesi ile birlikte ilk oruç çarşambayı perşembeye bağlayan gece kalkılacak olan sahur ile birlikte tutulmaya başlanılacak. İstanbul sahur vakti saat kaçta başlıyor ve bitiyor sorusunun yanıtı oruç tutacak kişiler için İstanbul imsakiye verileri içerisinde yer alıyor.

İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023

, sahur ve iftar vakti 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İmsakiye bilgilerine göre oruç ibadetlerine yön verecek olanlar, sahur saatlerine göre oruçlarına niyet edecek. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan Ramazan ayında 2023
bilgileri baz alınacak.

İstanbul'da İftar Vakti Ve Sahur Saati Kaçta?

- İstanbul İmsakiye takvimine göre imsak vakti 05:31'de.

- İstanbul iftar vakti için akşam ezanı ise 19:25'te okunacak.

- İstanbul'da teravih namazı vakti ise 20:45

İstanbul'da ilk teravih namazı ne zaman ve saat kaçta?

İstanbul'da ilk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü 20:44'de kılınacak.

İstanbulda'da bayram namazı ne zaman kılınacak?

21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdür ve Bayram Namazı 06:49'da kılınacak.

Kadir gecesi bu yıl hangi güne denk geliyor?

Bu yıl ramazan ayında kadir gecesi 17.04.2023 Pazartesi günüdür.



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#İstanbul sahur vakti
#İstanbul imsak vakti
1 saat önce
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