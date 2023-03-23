İstanbul imsakiye
İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023
İstanbul'da İftar Vakti Ve Sahur Saati Kaçta?
- İstanbul İmsakiye takvimine göre imsak vakti 05:31'de.
- İstanbul iftar vakti için akşam ezanı ise 19:25'te okunacak.
- İstanbul'da teravih namazı vakti ise 20:45
İstanbul'da ilk teravih namazı ne zaman ve saat kaçta?
İstanbul'da ilk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü 20:44'de kılınacak.
İstanbulda'da bayram namazı ne zaman kılınacak?
21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdür ve Bayram Namazı 06:49'da kılınacak.
Kadir gecesi bu yıl hangi güne denk geliyor?
Bu yıl ramazan ayında kadir gecesi 17.04.2023 Pazartesi günüdür.