Diyanet tarafından 2023

yayımlandı. On bir ayın sultanı olan ramazanın gelmesi ile birlikte ilk oruç çarşambayı perşembeye bağlayan gece kalkılacak olan sahur ile birlikte tutulmaya başlanılacak. İstanbul sahur vakti saat kaçta başlıyor ve bitiyor sorusunun yanıtı oruç tutacak kişiler için İstanbul imsakiye verileri içerisinde yer alıyor.